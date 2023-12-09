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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Saffet Sancaklı' değerlendirmesi

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#MHP#DEVLET BAHÇELİ#Secim2024
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden Saffet Sancaklı değerlendirmesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2023 14:50

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milletvekili Saffet Sancaklı'nın, yeni dönemde Kocaeli'de MHP'ye en az bir belediye verilmesi gerektiğine ilişkin sözleriyle ilgili, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" ifadelerini kullandı.

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Basın mensupları, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın basına yansıyan, "Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar.

Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz" şeklindeki sözlerini Bahçeli'ye sordu. Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)

 

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#MHP#DEVLET BAHÇELİ#Secim2024

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