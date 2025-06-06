‘Bayram sonunda Meclis’e görev düşüyor’ MHP Lideri Bahçeli: Siyasi partiler Türkiye’nin iyiliği için vardır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sevinçli bir günde Kurban Bayramını idrak ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine yürüyüş güçlenerek devam etmektedir. Bölücü terör faaliyetlerinin, PKK’nın feshi kararı alınmış ve uygulamaya geçmiştir. Önemli bir adımdır. Türkiye’nin teröre son verme adımıdır. Ekonomik, büyük sosyal güçlenme için önemli ruhun başlangıcıdır. Geçmiş dönemde yaşanan karanlığa sürükleyen dönemlerin ötesinde bir bayram. Bütün siyasi partiler böyle bir süreci kucaklamalı.

Gençlik üzerinde oyunlara son verilmeli. Tüm siyasi partilere Atatürk’ün yolundan gitmeli. Bu sokaklarda barışa ihtiyaç var. Türkiye’yi geleceğe hazırlayacak çalışmanın başlaması gerekiyor. Darbeler anayasası terk edilmeli. Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabul edilmeli.

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Kamplaşamaya sevk edecek bakış açıları ret edilmeli. Bütün partiler Türkiye partisi olmalı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulundu. Bahçeli, kabirde dua edip karanfil bıraktı.