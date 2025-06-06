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‘Bayram sonunda Meclis’e görev düşüyor’ MHP Lideri Bahçeli: Siyasi partiler Türkiye’nin iyiliği için vardır

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#MHP#ANKARA#MHP Genel Başkanı
‘Bayram sonunda Meclis’e görev düşüyor’ MHP Lideri Bahçeli: Siyasi partiler Türkiye’nin iyiliği için vardır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 08:12

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli ziyaret sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, 'Darbeler anayasası yok edilmeli, yenisi yapılmalı. Siyasi partiler Türkiye’nin iyiliği için vardır. Bayram sonunda Meclis’e görev düşüyor.' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sevinçli bir günde Kurban Bayramını idrak ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine yürüyüş güçlenerek devam etmektedir. Bölücü terör faaliyetlerinin, PKK’nın feshi kararı alınmış ve uygulamaya geçmiştir. Önemli bir adımdır. Türkiye’nin teröre son verme adımıdır. Ekonomik, büyük sosyal güçlenme için önemli ruhun başlangıcıdır. Geçmiş dönemde yaşanan karanlığa sürükleyen dönemlerin ötesinde bir bayram. Bütün siyasi partiler böyle bir süreci kucaklamalı.

Gençlik üzerinde oyunlara son verilmeli. Tüm siyasi partilere Atatürk’ün yolundan gitmeli. Bu sokaklarda barışa ihtiyaç var. Türkiye’yi geleceğe hazırlayacak çalışmanın başlaması gerekiyor. Darbeler anayasası terk edilmeli. Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabul edilmeli.

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Kamplaşamaya sevk edecek bakış açıları ret edilmeli. Bütün partiler Türkiye partisi olmalı.

‘Bayram sonunda Meclis’e görev düşüyor’ MHP Lideri Bahçeli: Siyasi partiler Türkiye’nin iyiliği için vardır

‘Bayram sonunda Meclis’e görev düşüyor’ MHP Lideri Bahçeli: Siyasi partiler Türkiye’nin iyiliği için vardır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulundu. Bahçeli, kabirde dua edip karanfil bıraktı.

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#MHP#ANKARA#MHP Genel Başkanı

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