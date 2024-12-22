MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Esad Lahey'de mutlaka yargılanmalıdır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sahip oldukları bilgiyi paylaşan öğretim görevlilerine de teşekkür ederim. Siyaset ve liderlik okulumuzun 20. dönem programına katılan kardeşlerimi gönülden kutluyorum. Düşünmek var oluş bilincinin tefekkür vadisidir. Düşünce yoksunu insan kaynağı kesilen dere nasılsa odur. Durgun ve durağan her şey katılaşmaya kokuşmaya müstahaktır. Hareket varsa değişik dinamikleri devrededir. Türkiye yeni yüzyılın zirvesine tırmanmaktadır. Türkiye kabuğunu kırmıştır. Sevgi ve hoşgörüde buluşalım.

Sırf muhalefet için muhalefet yapanlar esasta siyasetin konusu değildirler. Histeri krizine yakalanmışlardır. Işığı karanlıkta arayan biçarelerin demokrasiye katkı sağlaması beyhude bekleyiştir.

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Türk milleti tarihin müktesebatı ile birleşmiştir. Geleceğe bakışımız geçmişimizle belirlenmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu düşünce temelinde oturmuştur. Kendimiz kimliğimiz bilemezsek yapamazsak her tercih hesapta olmayan sonlarla karşılaştıracaktır. Kendimizi, milletimizi, tarihimizi, dostumuzu biliyoruz. Ne kendimize sınır koyuyor ne de gem vuruyoruz. Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz. Demokrasiyi, özgürlüğü önüne gelen diline pelesenk eder ancak kafa yoran sınırlıdır. Siyasetin kendisi mekan, kararı demokratik zaman, kurulum ustası da akıl sahibi insandır. Olayların rotasını belirleyen düşünce sistematiğine sahibiz.

'SİPARİŞ TELKİNLERE SİNSİ KULİSLERE SONUNA KADAR KAPALIYIZ'

Biz olayların peşinde sürüklenen değiliz. Hadiselerin oyuncağı değil, oynanan oyunları boza dava neferleriyiz. Biz Cumhur İttifakı’yız. Sipariş telkinlere, sinsi kulislere sonuna kadar kapalıyız.

Siyaset insanın hayat hikayesi sistemleştiren ilişki kümesidir. Siyaset bir mecburiyettir. Doğru siyaset parlak geleceğin anahtarıdır.

'SURİYE’NİN GELECEĞİNE KARAR VERECEK OLAN SURİYELİLERDİR'

Suriye’de yeni bir gerçeklik başlamıştır. Siyasetin dengeli olması Suriye halkı için yegane dileğimizdir. Siyasi ve toprak birliğinin olması, iç barışın olması ihmal edilemez ihtiyaçtır. Suriye’nin geleceğine karar verecek olan Suriyelilerdir. Türkiye’nin paylaşacak pek çok tecrübesinin olduğu da gerçektir. Suriye'de her katkıya hazırız.

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Sedneya Hapishanesi’nde insani felaketler içimizi titretmiştir. Masumların hesabı katil Esad'dan mutlaka sorulmalıdır. Bu alçak, Lahey Adalet Divanında, cani Netanyahu ile en yakın sürede yargılanmalıdır. 54 yıllık Esad zilleti sona erdi.

CHP'nin politikası, BAAS menşeilidir. CHP'nin gayri milli ve ahlaki siyasetinin başka türlü izahını yapmak hakikaten boşuna bir emek ve zaman israfıdır. CHP’nin siyaseti iflas bayrağını çekmiştir. Matemden gözlerinin feri sönmüştür. CHP Genel Başkanı, Esad kaçtı kaçalı karalar bağladı. Moskova’ya giderek Esad’la kucaklaşması hasretini gidermesi mümkündür.

'SURİYE TOPRAKLARI TERÖRDEN ARINDIRILMALI'

Yanı başımızda yeni siyasal sistem kurulacaktır. Bunu kuracak olan Suriyelilerdir. Suriye toprakları terörden arındırılmalı. Silahlarını geçici yönetime devretmeliler. Artık bölücü teröre tahammülümüz asla yoktur. Suriye'de PKK/YPG'ye kesinlikle yer olmamalı, bu örgüt silahlarını Suriye'nin geçiş hükümetine devretmelidir. Tek bir terörist, sınırlarımızda nefes dahi almamalıdır. Kürtler kardeşimiz, PKK düşmanımızdır.

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İmralı ile görüşmeler sonrası terörün bittiği ortak gelecek hayali açıklanmalı. Terör örgütünün miadı dolmuştur. Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır.