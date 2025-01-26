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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Miraç Kandili mesajı

Güncelleme Tarihi:

#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli#Miraç Kandili#Miraç Gecesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden Miraç Kandili mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 10:12

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı. Bahçeli, "Miraç'ın muazzam mirasını hakkıyla özümseme ve önümüzü aydınlatması temennisiyle aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum." dedi.

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MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin Miraç Kandili mesajına yer verildi.

Mesajında, manevi mucizenin tecelli ettiği bu kutlu gecenin birlik ve beraberliğin, huzur ve esenliğin, barış ve kardeşliğin yükselişine vesile olmasının yegane dileği olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Miraç'ın muazzam mirasını hakkıyla özümseme ve önümüzü aydınlatması temennisiyle aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum."

 

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#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli#Miraç Kandili#Miraç Gecesi

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