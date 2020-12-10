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DHA- AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 12:16 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den koronavirüs aşısı açıklaması

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Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den koronavirüs aşısı açıklaması
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı. Gelen son dakika haberine göre, MHP lideri ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıracak. 

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.

MHP lideri Bahçeli, aşıyı ilk yaptıranlar arasında yer almış olacak. 

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