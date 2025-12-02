×
HABERLERGündem Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Bese Hozat'ın sözlerine sert tepki

Güncelleme Tarihi:

#MHP#ANKARA#Terörsüz Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 07:41

MHP lideri Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Tereddüt söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmış, gemiler yakılmıştır” ifadelerini kullandı. Bahçeli, terör örgütünün sözde yöneticilerinden Bese Hozat’ın ‘Suç işlemedik ki af dileyelim’ sözlerine çok sert tepki gösterdi. ‘Af veren de yok’ diyen Bahçeli, ‘Suçları mahşeri vicdanda belgeli.’ ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkgün gazetesine konuştu. Bahçeli, Bese Hozat’ın sözlerini karanlık emelleri bulunan Siyonist - emperyalist yapıya alenen hizmetkarlık olarak niteledi. Bahçeli, Bese Hozat’ın Terörsüz Türkiye atılımlarının önünü kesmek için plan ve kurgu içinde olan odaklara maşalık yaptığını da söyledi.

‘AF VAAT EDEN ZATEN YOK’

‘Af vaat eden zaten yok’ diyen Bahçeli, ‘Suça gelince tarihi ve mahşeri vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır, nettir, belgelidir.’ vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinde provokasyon peşinde koşanların heveslerinin kursaklarında kalacağına dikkat çeken Bahçeli, Millete ve devlete karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmaz olarak niteledi.

'DARBE İDDİALARI FASA FİSO'

Terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaşmazsa MHP’de Bahçeli’ye darbe yapılır iddiasına da sert çıktı. Bahçeli, demokrasi sevdalısı milliyetçi – ülkücü hareketten nasıl darbeci çıkacak. İşin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez, hepsi fasa fiso.’ ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecinin cumhuriyet tarihinde en müessir adım ve atılımı olduğunu belirten Bahçeli, ‘Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değil. Ok yaydan çıkmış, gemiler yıkılmıştır.’ vurgusu yaptı.

BARZANİ'YE TEPKİ: SEMPOZYUMU ŞOVA ÇEVİRDİ, REZALET

Mesut Barzani’nin Şırnak Cizre’deki sempozyuma uzun namlulu silahlı peşmergelerle gelmesi de Bahçeli’nin gündemindeydi. ‘Barzani sempozyumu şova çevirdi.’ diyen Bahçeli, ‘Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşması tek kelime ile rezalet. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırı.’ ifadesini kullandı.

