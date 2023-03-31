MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı sistemi devam etmelidir

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Mübarek Ramazan ayının bugününde sizlerle beraber olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Muhterem Gaziantepliler, aziz Nurdağlılar, 6 Şubat'tan bu yana ülkemiz 11 ilimizde asrın felaketi olarak nitelendirilen acılı günler yaşamaktadır. Çok sayıda millet evladımız hakkın rahmetine kavuşmuştur. Rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.

'TÜRKİYE ASRIN FELAKETİNİN BÜTÜN ACILARINI UNUTTURUYOR'

Aradan geçen süre içinde 53 günü bulan süre içinde Türkiye'de bu asrın felaketinin nasıl normalleşme sürecine girdiğini görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Artık Türkiye ayağa kalkıyor. Türkiye asrın felaketinin bütün acılarını unutturuyor. Türkiye insanlarımıza beslenme, barınma ve emniyet açısından Türk devletinin güvencesini veriyor.

Haberin Devamı

Ama artık dönüm noktasına geldiğimizin şuurunda olmalıyız. Bu felaketi aşarken hep beraber çekilen sıkıntıları en yakından siz biliyorsunuz. Allah'a şükür devletimiz güçlü, yönetimimiz kararlı, milletimiz ise her yönüyle destek veriyor. Bu sürenin tamamlanması için hizmetin normalleşmenin bir arada ayağa kalkmanın tekrar mutlu, umutlu günleri yaşamanın yarıda bırakılmaması lazımdır.

'HİZMETİ KARALAYANLARA FIRSAT VERMEMEK LAZIMDIR'

Sizlerle beraberiz ama aynı süreç içinde 14 Mayıs'ta da Türkiye'de bir milli iradenin tecellisi için seçimler yapılacaktır. Bu seçimlerin önemini iyi anlamak lazımdır. Hizmeti karalayarak bir yere varmak isteyenlere fırsat vermemek lazımdır. Hizmeti yarıya bırakamayız. Tekrar Cumhurbaşkanı adayımız netleşmiş ve YSK tarafından ifade edilmiştir, bunun üzerinde tartışma yoktur.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde hizmetin devamı için Erdoğan'a yolun açık olsun diyoruz. Ona destek verecek olan milletvekilliği genel seçimlerini de birlikte düşünmek lazımdır. 76 yıldan bu yana çok partili bir rejimin içindeyiz. Koalisyonlarla yönetildi, 25 günlük koalisyonlar görüldü. 1 yıllık koalisyonlar görüldü. Çok koalisyon kuruldu, kısa sürede dağıldı. Türkiye'nin ateşle sarıldığı dönemde koalisyonlarla ülke yönetilemez. Onun için başlatılmış olan büyük reformu devam ettirmek lazımdır.

Haberin Devamı

Bu reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Bu sistem Türkiye'yi en kısa sürede ayağa kaldırmalıdır. Beslenme tamam. Her gün milletimizle birliktesiniz. Yeniden barınaklar, çadırlardan konteynerlere bugün de kalıcı evlere doğru gidiyor. Ticaret canlanıyor. Bu dönemi iyi değerlendirmek ve 14 Mayıs'ta güçlü Türkiye'yi önemli bir gelişme olarak görerek destek vermek, birlikte olmak ve milleti beraberce kucaklamak lazımdır. Onun için sözü sahibine bırakmak istiyorum.