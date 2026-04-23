MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye takvim TBMM'ye ait

Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 21:35

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik takvime ilişkin, "Takvim TBMM'ye ait, onlar belirleyecek." dedi.

Bahçeli, Meclis Tören Salonu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin, "Ben Karagümrüklüyüm. Küme düşmemek üzere uğraşıyoruz." dedi.

“TAKVİM TBMM'YE AİT”

Bir gazetecinin, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'u kutladığını anımsatarak, Erzurumspor'u da tutup tutmadığını sorması üzerine Bahçeli, "Tebrik ettim ama esasen Karagümrüklüyüm." yanıtını verdi.

"Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik takvime ilişkin soruyu Devlet Bahçeli, "Takvim TBMM'ye ait, onlar belirleyecek." diye yanıtladı.

“NE KADAR ÇABUK OLURSA O KADAR İYİ”

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yasal düzenlemelerin yapılması için uygun koşulların olup olmadığına ilişkin soruya ise Bahçeli, "Yakın bir tarihte olacağına inanıyorum." karşılığını verdi.

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporu anımsatarak, Komisyonun raporunu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunduğunu ve Kurtulmuş'un da siyasi partilerle bu konuda görüşme yaptığını hatırlattı.

Yasal sürece ilişkin takvimin sorulması üzerine Bahçeli, "Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Örgüt silahları bırakma takvimine riayet etseydi süreç çoktan biterdi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortaya koyduğu raporun bir yol haritası olduğunu belirterek, "Bu yol haritasını takip ederek en kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, Türkiye'nin selameti ve başlanmış işin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesi için önemlidir." dedi.

 

