MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: ‘Tarikat ve cemaatler var olmaya devam edecekler’

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tıp öğrencisi Enes Kara’nın intiharının kolektif bir saldırı haline getirildiğini belirtti. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

“Enes Kara öğrencimizin intihar etmesi siyasi ve ideolojik önyargılarla istismar edilmiştir. Ruh Sağlığı Kanun Teklifi’mizin bir an önce görüşülüp kabulünü bekliyoruz. Asıl nedeni karanlıkta kalan bir intihar olayı üzerinden inançlarımıza saldıranlar, sanki ilk kez bir intihar yaşanmış gibi manevi değerlerimizi karalama yarışına girenler art niyetlidir. Tarikat ve cemaatler, devletle rekabete meyletmedikten, devleti ele geçirme hatasına düşmedikten sonra, sosyolojik bir realite olarak hayatın olağan akışı içinde var olmaya devam edeceklerdir.

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KUZGUNLUĞA HEVES ETME

Parlak bir düşüncenin önündeki en büyük engel cehaletin güçlü ve aktif olmasıdır. Mesela yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında, Hz. Adem ile Hz. Havva’ya cahil diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali dünyevi kıyameti olan cehalet çukurunun açık seçik bir numunesidir. Bu sanatçıya diyorum ki, serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme.

MÜNAFIKÇA UYDURMA

Bir CHP’linin çıkıp, Kemal Kılıçdaroğlu için ‘Bizim genel başkanımız Peygamber soyundan gelir’ sözleri manevi dolandırıcılığın, siyasi kalpazanlığın yeni bir türüdür. Münafıkça bir uydurmadır. Ve A’dan Z’ye sahtekârlıktır.

Geçen hafta, ‘Bu Bahçeli’ye kapak olsun’ diyen Kılıçdaroğlu’na hatırlatırım ki biz şişe veya tencere değiliz ki kapak bizi bulsun, kapak bizimle buluşsun. Sen kendine bak, aynanın karşısına geçip aldığın ve başına geçirdiğin gazoz kapaklarını teker teker saymalısın.

KUCAKLIYORUM

Diyarbakır Kırklar Dağı’na, ‘Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı’nın kurulmasıyla ilgili karara düşmanca tavır alanların ya kanında ya da mayasında bir bozukluk vardır. Diyarbakır’da yaşayan her kardeşimi kucaklıyorum.”

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KORİDORDA KAPILARDA GÜVENLİK ÖNLEMİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu. Bahçeli grup toplantısı için Meclis’e gelirken, yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Meclis’te görevli polislerin, Bahçeli’nin yürüyerek geçtiği koridorda her kapının önünde önlem alması objektiflere yansıdı. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)