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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mehmet Akif Ersoy'u andı

#MHP#Devlet Bahçeli#Mehmet Akif Ersoy
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mehmet Akif Ersoyu andı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un 85'inci ölüm yıl dönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102'nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

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MHP lideri Bahçeli, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajda, Mehmet Akif Ersoy'un 27 Aralık 1936 tarihinde hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Büyük şair ve dava adamı, ahlakı ve sağlam imanıyla adını milli hafızalara kazıyan merhum Mehmet Akif Ersoy, düşündüğü gibi yaşayan, müessir iradesiyle, mütekamil inancıyla öne çıkan, öncü olan bir gönül insanıydı. Merhum Mithat Cemal Kuntay’ın vurguladığı üzere, Akif vitrin adamı değildi. Önünden geçenler bunu göremezdi. Akif’i görmek isteyenler içine nüfuz etmek zorundaydı. Gösterişe kapalı, riyakarlığa ve sahteliğe karşıydı. Tevazu onun duru hayatıyla anlam ve açıklık kazanmıştı. 'Onun iç yüzüne baktığım vakit, gökyüzüne, denize bakar gibi ferahlardım' diyen Merhum Mithat Cemal Kuntay gerçekten de efradını cami ağyarını mani bir değerlendirmede bulunmuştu. Nitekim onun 63 yıllık hayatında siyah, lekeli, şaibeli hiçbir nokta da olmamıştı" ifadelerini kullandı.

'AKİF'İ TANIYIP, FEYİZ ALMAK FANİ HAYATTA İKRAMDIR'

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Bahçeli, Mehmet Akif Ersoy'u anarak, "Akif, istiklalimizin manzum eserini kaleme alırken, yüreğinden adeta bir fırtına gibi kopan sesi dinlemiş, vatana ve millete duyduğu emsalsiz sevdayı kıtalar halinde nakşetmişti. Hasbiliği, engin hissedişi ve heyecanı hem eserlerine hem de erdemli hayatına birebir yansımıştı. Milli Mücadele yıllarında milletimize umut aşılamış, kalpleri teskin etmişti. Kanaatimce, Akif’i tanıyıp feyiz almak bu fani hayatta bir ikramdır. Vefatının 85’inci yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle, hürmetle anıyorum. 'Korkma' demişti, korkmayacağız. 'Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' demişti, söndürmeyeceğiz. Ocaklarımızı da tüttüreceğiz" dedi.

'O GELİŞ, BİR UYANIŞIN MÜJDESİYDİ'

Bahçeli, bugün ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102'nci yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "O geliş, bir uyanışın müjdesiydi. O geliş, milli diriliş ruhunun bayraklaşmasıydı. O geliş, kahramanların omuzlarında yükseldikçe yükselecek bir milletin ayağa kalkmasıydı. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kurtuluşumuzun mümtaz isimlerine, kutlu ceddimize, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, milli onurun hiçbir mütecaviz, hiçbir müstevli ve muhasım odağın karşısında eğilmeyeceğini azimle ifade ve ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#MHP#Devlet Bahçeli#Mehmet Akif Ersoy

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