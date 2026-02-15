MHP Genel Başkanı Bahçeli’den "Yeraltı" dizisine övgü

Haberin Devamı

MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.