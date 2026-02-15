×
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den "Yeraltı" dizisine övgü

#Devlet Bahçeli#Uraz Kaygılaroğlu#Yeraltı Dizisi
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Yeraltı dizisine övgü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 22:15

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, özel bir televizyon kanalında yayınlanan "Yeraltı" dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu arayarak, diziden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

 

