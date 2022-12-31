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MHP Genel Başkanı Bahçeli’den yeni yıl kutlama mesajı

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#Bahçeli#MHP#Yeni Yıl
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den yeni yıl kutlama mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 11:35

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Demokrasi 2023’ün yol haritasını net olarak çizecek, millet iradesi kararını tayin edecek, zafer Türk milletine mensubiyet duyan Türkiye sevdalılarının hanesine yazılacaktır” ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yıl nedeniyle kutlama mesajı paylaştı.

Türkiye artık çok daha güçlü bir seviyeye yükseldiğini belirten Bahçeli, “Söz dinleyen değil, söz geçiren ve sözünü dinleten; yeri geldiğinde yumuşak gücünü, yeri geldiğinde de caydırıcı vasfını kullanan bir ülke mertebesine çıkmanın haklı gururunu vicdan sahibi her insanımız yaşar hale gelmiştir. 2023, Türk ve Türkiye Yüzyılının önsözü, ön yüzü, öncü yılı olacaktır. 2023, Lider Ülke Türkiye’nin timsali, nişanesi, haysiyet ve hedef yılı halinde tecelli edecektir. İnancımızın kaynağı, irademizin kararı, dünyayı Türkçe okuma isteğimizin kararlılığı şüphesiz bu şekilde vasat ve varlık bulacaktır” dedi.

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Bahçeli mesajına şöyle devam etti:

“Uzun yıllara sari bir özlemin, on yıllar boyunca heyecanla beklenen tarihi bir eşiğin ifadesi, ilamı ve ibrası olan 2023 yılına taptaze ümitlerle ulaşmış bulunuyoruz” diyen Bahçeli şunları kaydetti:

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Acısıyla tatlısıyla, sevinciyle hüznüyle geride kalan 2022 yılında hem bölgemiz hem de küresel sistem huzursuz ve istikrarsız bir görüntü vermiştir. Savaşlar, etnik gerilimler, mezhep temelli cepheleşmeler, terör saldırıları, paylaşım kavgaları, hâkimiyet mücadeleleri, ekonomik ve diplomatik şantajlar, gıda ve enerji darboğazları, insani ve vicdani krizler maalesef dünyayı deyim yerindeyse esaret altına almıştır. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında süregelen askeri ve stratejik çatışmalar sadece bu ülkeyle sınırlı olmamış, menfi sonuçları itibariyle Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya kadar tesir etmediği alan neredeyse kalmamıştır.”

2023’ün kazananın Türkiye ve Türk milleti olacağının altını çizen Bahçeli, “Demokrasi 2023’ün yol haritasını net olarak çizecek, millet iradesi kararını tayin edecek, zafer Türk milletine mensubiyet duyan Türkiye sevdalılarının hanesine yazılacaktır. 2022 ve önceki senelerin tecrübesiyle 2023’ün ana çatısı örülecektir. Milli birlik ve kardeşlik bağları, devlet ve millet kaynaşması, siyasi ve ekonomik diriliş kararlılığı, cumhurla Cumhuriyet’in kucaklayıcı karakteri önümüzdeki yeni yüzyılın mukavemet kudreti olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yıldönümünü bahtiyarlıkla kutluyor, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle anıyorum. Büyük Türk milletinin, Türk-İslam aleminin; kökeni, yöresi ve anasının dili ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın, tüm insanlığın yeni yılını kutluyor, barış, huzur, esenlik ve selamet dileklerimi bahusus paylaşıyorum” açıklamasında bulundu.

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#Bahçeli#MHP#Yeni Yıl

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