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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den taziye mesajı

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#Altan Öymen
MHP Genel Başkanı Bahçeliden taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 18:48

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün vefat eden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı. Mesajda  "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, gazeteci-yazar Sayın Mehmet Altan Öymen'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Altan'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.  

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün vefat eden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, gazeteci-yazar Sayın Mehmet Altan Öymen'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Altan'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."

MHP Genel Başkanı Bahçeliden taziye mesajı

 

 

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#MHP#Devlet Bahçeli#Altan Öymen

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