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Bahçeli: Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak

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#MHP#Devlet Bahçeli#Sel
Bahçeli: Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 13:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. Hiçbir saldırı, iftira ve suçlama dalgası duruşumuzu bozamayacaktır. Kederli günlerimizi çapsız, güdük ve kısır siyasetlerine alet etmek için fırsat kollayanlara aziz milletimiz hür seçimiyle engel olacaktır" dedi.

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Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz Kahramanmaraş merkezli ikiz depremin hasarını güç birliği halinde kaldırırken, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan aşırı yağışlar taşkın sellere neden olmuş, nihayetinde yeni bir felaket deprem bölgesini canevinden vurmuştur. Söz konusu felaketin tahribatı büyüktür. Meydana gelen sellerden 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 9 vatandaşımızın kaybolduğu, çok sayıda vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmaktadır. Bir felaketin izini silme mücadelesi azimle sürüyorken, bir başka felaketin ortaya çıkması milletimizi derinden üzmüştür" dedi.

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Türkiye'nin tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrette olduğunu kaydeden Bahçeli, "Yeni Türkiye, Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat' sacayağında; deprem ve diğer mahut sorunlarla başa çıkabilecek akıl, irade, inanç ve mücadele şevki çok şükür Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tesis edilmiştir. Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. Hiçbir saldırı, iftira ve suçlama dalgası duruşumuzu bozamayacaktır. Kederli günlerimizi çapsız, güdük ve kısır siyasetlerine alet etmek için fırsat kollayanlara aziz milletimiz hür seçimiyle engel olacaktır. Kahramanmaraş merkezli depremler ile Adıyaman ve Şanlıurfa'da oluşan sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Rabbim nice musibetten milletimizi ve ülkemizi esirgesin diyorum" açıklamasında bulundu.

 

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#MHP#Devlet Bahçeli#Sel

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