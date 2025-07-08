MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Özgür Özel'e sert tepki: Sokak sokak gez de görelim

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Bizleri takip eden bütün vatandaşlarımızı yürekten selamlıyorum. Kırılmadan, kırışmadan, kıvırmadan, kısır heveslere kapılmadan her defasında yenilenerek mücadeleleri geride bıraktık. Yeri geldi candan geçtik ama ülkülerimizden, ülkemizden ve ilkelerimizden asla ödün vermedik. Her şeyden önce Türkiye dedik.

ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM

6 Temmuz günü aldığımız kara haber ile kahrolduk. Pençe Kilit Bölgesi'nde bir mağarada metan gazı zehirlenmesine bağlı olarak 12 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

Terörsüz Türkiye hedefimiz barış ve kardeşliğimizin momenti olacaktır. Kardeşliğimizin sonsuza kadar yaşatılmasına seve seve hizmet edeceğiz. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Devletin başı terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmekle mükelleftir. O sebeple sayın cumhurbaşkanımızın her daim yanında olacağız.

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Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyorken, maruz kaldığımız bu müessif olayın bazı çevreler tarafından çarpıtılmasını sinsi bir fırsatçılık olarak değerlendiriyorum.

Gözden Kaçmasın Terörsüz Türkiye zirvesi... En kritik 48 saat Haberi görüntüle

TARİHİ SÜRECİN TAM ORTASINDAYIZ

Türkiye'miz tarihi bir sürecin tam ortasında, huzur ve barış menziline doğru hızla mesafe alırken İç ve dış kaynaklı provokasyon ve dedikodu iklimini sıcak tutmak isteyenlerin varlığını elbette göz ardı etmiyoruz.

Terörsüz Türkiye adımları sağlam ve sağlıklı biçimde atıldıkça saklandıkları deliklerden birer ikişer ortaya çıkan fitnebazların bayağı tertiplerini bozmak, bayatlamış tuzaklarını işlevsiz hale getirmek için adeta teyakkuz halindeyiz.

Orman yangınları milletimizi derinden yaralamıştır. Özellikle İzmir'deki yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığı il valisi tarafından açıklanmıştır. Bu yangınları bahane ederek terörsüz Türkiye gayesine cephe açan, yalan ve iftirayla ülkemizin barış havasını bozmaya çalışan kötü niyetliler oldukça faal hale gelmişlerdir. Orman yangınlarını istismar edip ortamı germeye çalışmak utanmazlıktır.

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Birbirinden uzak mesafelerde pek çok yangının çıkması ayrıca ele alınmalıdır. Devletimiz yangınlarla mücadele halindedir. Hayatını riske atan kardeşlerimiz başta olmak üzere ilgili bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

MAHALLİ YÖNETİMLERDE TUZ KOKMUŞTUR

Uzun süredir dile getirdiğimiz “Temiz siyaset, temiz toplum, temiz yönetim” gayesi artık ertelenemez mecburiyet ve mükellefiyettir. Siyaset alanının aklanmaya ve arınmaya çok ciddi ihtiyacı vardır. Gördüğümüz kadarıyla mahalli yönetimlerde tuz kokmuştur. Emanet ziyan edilmiş, milletin irade ve güveni hiçe sayılmıştır.

CHP’nin yönetimi altında bulunan belediyelerin yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanması, demokrasi nimetinin ve millet emanetinin göz göre göre çeteleşmiş bir zihniyet eliyle çiğnenmesi bu partiyi neredeyse organize suç şebekesine çevirmiştir.

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Hepimizi hayrete düşüren, herkese ‘bu da mı olmuş’ dedirten gayri ahlaki ve gayri hukuki ilişkiler teker teker deşifre edilmektedir.

CHP, BİR HASTA AĞAÇ GİBİ

CHP’nin Adana ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla Adıyaman Belediye Başkanı yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonucunda yakayı ele vermişler, kirli çamaşırları da ortalığa dökülmüştür. 1990’lı yıllarda patlayan İSKİ skandalının katbekat büyüğü mevcut CHP yönetimini sarıp sarmalamıştır. CHP, bir hasta ağaç gibi ilkbaharın ve yazın bereketine rağmen ne filiz sürebilmekte ne de yaprak açabilmektedir.

Bu partinin çarkı derin bir boşluğun içinde kuru bir gürültüyle dönmekten başka bir şeye de yaramamaktadır. Emanete sahip çıkmayanlar erdemden bahsetmemelidir. Çalan, çırpan, milletin kesesini, devletin kasasını boşaltan müflis ve müfsit zihniyetlerin adalet ve hukuk sözleri neyse suya yazılan yazı odur. Bunların siyaseti coşkun bir sele takılmış kupkuru tahta parçası gibidir. İçi alaca, dışı karaca olanların ikbal hırsı gözlerini kör etmiştir.

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Ateş olmayan yerden duman tütmeyeceğine göre, bunun yanında bir şeyin şüyuu vukuundan beter olduğu da göz önüne alındığında CHP’li belediye başkanlarının ve diğer faillerin üzerlerine atılı suçlamalar karşısında hesap vermesi kuşkusuz gerçek hukuk güvenliğinin ve hukuk üstünlüğünün sonucudur.

Şunu da biliyor ve devamlı söylüyoruz; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı anayasa hükmüdür. Ayrıca masumiyet karinesi esastır. Adalet, bir hakkın haklıya iadesidir.

YARGI SÜREÇLERİN UZAMASI SAKINCALIDIR

İtirafçılar yine CHP maskesi takanlardır. İddianameler süratle hazırlanmalı, kovuşturmalar etkin şekilde, en kısa sürede tamamlanmalıdır. Savcılara güvenimiz tamdır ve gece gündüz çalıştıkları bellidir. Tavı kaçan yargı süreçlerinin siyasi kutuplaşmayı beslemesi muhtemel akıbettir. Yargı süreçlerin uzaması sakıncalıdır ve gerek yoktur. Adli yılın başlaması ile Bu ağır yükü ülkemizin gündeminden çekip çıkaralım. Duruşmaların canlı yayınlanmasını talep etmişti muhalefet. Biz de bu beklentinin makul ve meşru şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Suçlamaların odağındaki şahıslar Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu unutmamalıdır.

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"Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim, Mısır'daki meydanı izlediğiniz gibi izlersiniz" demişti Özgür Özel. Ölçüyü kaçırdığını görüyorum. Sokakta gezebilirsin, germeye gerek yok. Önüne geçen yok, haydi buyur sokak sokak gez de görelim, boyunun ölçüsünü alalım. Bu sokak merakı seni suça iterse karşında Türkiye Cumhuriyetini bulursun, milleti bulursun.

ÖZGÜR BEY DARBE Mİ DÜŞÜNÜYORSUN?

Mısır örneği vermesi densizlik ve gaflettir. Hakkında başlatılan soruşturma isabetlidir. Hayırdır Özgür Bey, darbe mi düşünüyorsun? Sandık ve demokrasiyle yapamadığını silahların gölgesinde mi planlıyorsun? Bu dil bozuk ve buhranlı bir dildir. Bu kafa yapısı antidemokratiktir. Tutuklananlarla ilgili esir tanımı kullanması aymazlık ve ayıptır. DEM'in Türkiye partisi olma çabası memnuniyet vericidir. CHP'nin ise rayından çıkması düşündürücüdür. CHP'nin yanında yöresinde sıraya giren partilerin yönetici ve vekillerinin iktidara, insan onuruna saldırmaları ifade ve düşünce özgürlüğü ile nasıl ifade edilecektir. Malum tv'lerde, sağda solda sabah akşam fütursuzca konuşanların güvencesi nedir. Rüşvet ile mücadele konuşulurken bu kenelere neden göz yumuluyor. Fitne yayan muhaliflere katlanmak zorunda mıyız. Bunlar siyaset değil düşmanlık yapıyor. Gündelik polemiklerin, sürekli şaibe içeren beyanların, azgınlaşan parti ihtirasların ülkemizde ne var ne yok yutmasına müsaade edemeyiz.

Terörsüz Türkiye hedefimiz barış ve kardeşliğimizin momenti olacaktır. Kardeşliğimizin sonsuza kadar yaşatılmasına seve seve hizmet edeceğiz. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Devletin başı terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmekle mükelleftir. O sebeple sayın cumhurbaşkanımızın her daim yanında olacağız.