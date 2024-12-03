Piyasada sahte dolar iddiaları... MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'ye karşı operasyondur

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

29 Kasım 2024’e kadar bakanlıkların bütçeleri görüşüldü. 9 Aralık’tan itibaren sırayı genel kurul aşaması alacak. Bütçe görüşmeleri için grup toplantılarına ara vererek çalışmaları genel kurul çalışmalarında devam edeceğiz. Sataşmaya fırsat vermeden ülkemizin gerçeklerini aktarmaya bütçenin uhtevasını açıklanmasını her birinizden rica ediyorum.

Bütçe süreci her aşamada milletimizin ve devletimizin yüksek çıkarlarına yönelik yapılması siyaset cambazlarının başını öne eğe eğecektir. Kişi başı milli gelirin 15.500 dolar seviyesini geçmesi karamsarlık salgını yaşayanları perişan edecektir. Enflasyon yükselişi kırılıyor. Dezenflasyon süreci başlıyor. Her insanımız ekonomik ufkumuzun açılmasını takdir edecektir. Türkiye 17 çeyrektir aralıksız büyüyor. Enflasyon kuşatması kırılıyor. Türkiye ekonomisi sıkıntılı günleri geride bırakmıştır.

Haberin Devamı

SAHTE PARA İDDİALARI: BİZE GÖRE TÜRKİYE’YE YÖNELİK OPERASYONDUR

Sahte para iddiaları külliyen yalandır. Döviz bürolarının alım satımı kesmesi ve bu iddialar Türkiye’ye yönelik operasyondur. İstanbul Başsavcılığı harekete geçmiş, soruşturma başlatmıştır. Sahteliğe karşı mücadele sürmelidir. Hesap sormak ibret olacaktır.

MHP meseleyi her aşaması incelemektedir. Sahte para iddiasının maksatlı olarak dolaşıma sokulduğunu farkındadır. MHP gündeme hakimdir. Her şeyden önce Türk milleti diyorsuk vakit tamamdır söz konusu vatandadır. Yerinden oynayan taşlar hala oturmadı. Suriye'de cephe üstüne cephe açılmaktadır.

İlgili haber Savcılıktan sahte dolar hamlesi Haberi görüntüle

'TÜRK DEVLETİNİN KÖKLÜ BİR GEÇMİŞİ VAR'

Tüm sorunları birlikte aşacağız. Türk devlet aklı her daim faaldir. Devlet aklının taşıyıcı bedeni büyük Türk milletidir. Türk devleti kumdan temelleri atılan yeni yetme devlet değildir. Tehlikeleri sezecek basiret, kudret Türk kültürü, Türk düşüncesi ile intikal etmiştir. Ne kadar geriye bakarsak uzağı avuçlarımız içine alabiliriz. Türk devleti belaları defeder. Türk devletinin köklü bir geçmişi var.

Cumhur İttifakı irade birliği içinde. 22 Ekim 2024’ten beri şeffaf sözlerimize kara çalanlar hariç haklılığımızı vatandaşlarımız gördü. Ruhsuz siyasi fırıldaklara rüzgarsız havada sürekli döndüklerini nasıl kabullendireceğiz.

Haberin Devamı

'ESAD'LA DİYALOG İÇİN HALA GEÇ DEĞİL'

Suriye Arap Cumhuriyeti üçte iki kontrol dışına çıkan tartışmalı konumdadır. Esad Türkiye’nin uzattığı eli tutmamıştır. Kuyruğu dik tutma çabasında. Baas siyasetin özeti tam rezalettir. Esad’ın normalleşme iradesi göstermesi ülkesinin çıkarınadır. Türkiye’nin başta topraklarda gözü yoktur. Esad rejiminin idrak etmesi lazım. Türk askerinin terörle mücadelesini hazmedemedi. Esad ön şartsız temas kurmalı.

'ESAD YÖNETİMİ AKLINI BAŞINA ALMALI'

Biz Suriye’nin sarsılan devlet yapısına umut bağlayamayız. Esad yönetimi aklını başına almalı. Düşmanı dost sayan, düşmanı dost sayan yaklaşımı geride bırakmalı. YPG bitene kadar sahayı boşaltamayız.

Haberin Devamı

Türkiye ile Suriye arasında diplomasi ve diyalog süreçleri üçüncü tarafların herhangi bir bozucu etkisi olmadan canlandırılmalıdır. Başka çare ve çıkış yolu kalmamıştır.

'TEL RIFAT TEMİZLENDİ SIRA MÜNBİÇ'TE'

DEM partinin henüz nerede duracağını kestirememesi yanlıştır. DEM ya Türkiye partisi olacak ya da desrdest. Gelişmelerin Kürt kardeşlerimizle alakası yoktur. Tel Rıfat’tan çıkarılanların katil olduğunu Kürt kardeşlerimizde görecektir. Suriye toprakları Suriyelilerindir. Tel Rıfat temizlendi sıra Münbiç'te.

CHP'YE TEPKİ: SOKAKTA DEĞİL SANDIKTA ADAM OLMAYA ÇALIŞIN

CHP yönetimin gözü başka kaşı başka oynamaktadır. Demokrasi dışı anlayışı hayal ettiklerini görmek yanlış değil. Hukuk insanlarıma saldıran milletimizin sinir uçlarına basan Özel ve ekibini ara rejim merakı sarmıştır. Özgür bey yolun yol değil ağzının ayarı bozuktur. Cunta hedefinde iseniz sonuçlarına yedi ceddiniz ağır şekilde katlanacak. CHP 68-69 sonrasında fikir kulüplerini kullanarak iktidar yolunu aradı. 12 Eylül’den sonra PKK ile birlik olarak milleti sokağa çıkarmak istedi. Sokakta değil sandıkta adam olmaya çalışın.