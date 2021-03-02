MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar!

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımıza, tüm kardeşlerimize en iyi dilek ve duygularımı sunuyorum. MHP'nin siyaset anlayışının merkezinde millet vardır.

Partimiz gücünü ve güvenini milletinden alan bir siyasal düşüncenin savunucusudur.

Milletlerin varlığıyla yer yüzünün çehresi değişmiştir. Bizim vazgeçmeyeceğimiz temel millet oluşumudur. Milliyetçidir bu oluşumun şuurla kavranmasıdır. Beraberce yaşanan her an tarihi nitelikli ittifakla benimsenmiş zengin bir ile doğru artan bir kaynaşmadır.

"MHP ÖTEKİLEŞTİRİCİ DEĞİLDİR, HİÇ DE OLMAMIŞTIR"

MHP'nin millet anlayışı yok sayıcı, ötekileştirici değildir, hiç de olmamıştır. Hiç kimsenin kökenini veya mezhebini aşağılayan, yasaklayan bir zihniyete yakın durmamız düşünülemeyecektir. Partimiz ülkemizde yaşayan kardeşlerimizi Türk milleti varlığı içinde kucaklamıştır. Güvence milli birlik ve kardeşliğimizdir. Milli onurumuza en ağır saldırı ve suikastler yapılmıştı. Türk milleti istiklalini kurtarmasını bildi ve bunu milli birlik ruhuyla başardı.

Siyasal hedefler, milletin manevi değerleriyle birleşmedikten sonra söylenen hiçbir söz millet tarafında karşılık bulmayacaktır. Milli iradeyi silahın vesayeti altına alan her niyet darbedir. Cumhur İttifakı millet ne diyorsa ona kulak veren, millet ne istiyorsa onu önceliğine alan, milli ve demokratik bir hüviyete sahiptir.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ HEBA EDİLEMEZ"

Sözde demokrat özde despot olanların hangi kirli ilişkilere savrulduklarını hem görüyor, hem de onlara sandığın kaç bucak olduğunu göstermek için gün sayıyoruz. 2023 yılının Haziran ayını beklemek durumunda olduklarını beklemek durumunda olduklarını hatırlatmak istiyoruz. Türkiye'nin geleceği heba edilemez, etmek için ortam kollayanlara fırsat verilemez.

"KORKAKLAR HER GÜN KAYBETMEYE MAHKUMDUR"

Şehitlerin, gözü yaşlı anaların hesabı mahşere bırakılmayacak bu dünyada mutlaka sorulacaktır. MHP buna yeminlidir, Cumhur İttifakı buna kararlıdır. Korkaklar her gün kaybetmeye mahkumdur. Sevdamız millet, gücümüz devlettir.

2021 yılı İstiklal Marşı'nın 100. yıldönümüdür. 2021 yılı İstiklal Marşı yılıdır. İstiklal Marşı'mız 'Korkma' diyerek başlıyor. 'Korkma' yine bütün dünya karşımıza geçsin... Kaderimiz budur.