MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar!

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Elbette ne geçmişimizi unutma lüksümüz ne de geleceğimizi ihmal etme hakkımız vardır. Boğaziçi Üniversitesi'nde yeşeren olaylar, geniş çaplı istismar kampanyalarını yeniden deşifre etmiştir. Gençlik gelecek ümididir.

"KUŞAKLARI X,Y, Z ŞEKLİNDE ELE ALMIYORUZ"

Biz kuşakları X,Y,Z şeklinde ele almıyoruz. Milleti bir görüyor, adına Türk milleti diyoruz. Gençliği bir değerlendiriyor, Türk gençliği diyoruz. Her insan bizim için hurmete layıktır. Gençlikten taviz vermemiz, onları kaotik şartlarında sahipsiz bırakmamız söz konusu olamayacaktır.

Biz Türk gençliğinin ruh kökünü, yüreğinde kopan fırtınalı sahilleri kendimizi bildiğimiz kadar iyi biliyor ve içselleştiriyoruz. Hiç fark gözetmeksiniz alayını birden hasretle kucaklıyorum. Onlar bizim her şeyimizdir. Gençlik hür istikbalimizin mimarı, mirasçısıdır.

Gözümüze nasıl bakıyorsak onlara da öyle bakmalıyız. Gençliğin üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluğun olmadığı kanaatindeyiz.

15-24 yaş grubunda yaklaşık 13 milyon kardeşimiz bulunmaktadır. Türkiye'nin genç nüfus oranı AB ülkelerinin oranlarından çok daha fazladır. Bu tablo potansiyel gücümüzün apaçık delilidir. Türk gençlerinin aklını bulandırmaya, geleceğini karartmaya çalışan iç ve dış mihraklarının ana gayesi bu güçten korktukları içindir.

"DAĞA GÖNDERECEK TEK BİR EVLADIMIZ DAHİ YOKTUR"

Nasıl ki istiridye zoru görmeden inci yapamazsa zorlukları görmeden irademiz sivrilemeyecektir. Gençliğimizi esir etmek için kuyruğa girenlere izin vermeyeceğiz. Bizim kalbimizde her gencimize yer vardır. Onun bunun şiddet aparatlarına dönüşsün istemiyoruz. Her hangi bir kaygıya kapılmalarını aklımızın ucuna bile getirmiyoruz. Kimliksiz siyasetçiler, terör örgütlerine taşeronluk yapanlar, vatansızlar, şunu iyi bilsinler ki; Bizim ne dağa gönderecek, ne üniversite kapılarındaki eylemlerde kaybedecek tek bir gencimiz, tek bir evladımız dahi yoktur.

Devşirdikleri kişilerin eline silah tutuşturanlar, üniversitelere tezgâh kuranlar bunun bedelini ağır ve acıklı şekilde ödemelidir.

Türk gençliği uyanık ve dikkatli bir şuura, ailesine ve arkadaşlarına karşı saygılı bir üsluba sahiptir. Bunun aksi iktimatinde olanlar kandan faydalanan vampirlerdir.

Hak ve özgürlük mücadelesi meşru ve hukuki sınırlar içinde insan onurunun parçasıdır. Özgürlüğün sınırı başkalarının özgürlüğüdür. Hayatı yaşasın ve kahrolsun sloganları arasına sıkıştırmak insansa yaşama sırt çevirmektir.

"HER KÖTÜ KORKAKTIR"

Bir anlık gaflet, bunalım, yanlış adım hayatı boyunca tesirini koruyacak maliyet çıkaracak demektir. Kötü arkadaşlık yaygın kötülük demektir. Her kötü korkaktır.

Önemli olan kötülükleri söküp atacak olan dirayete sahip olmaktır. Hepimize düşen vazifeler vardır.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki her gelişme her şekilde çarpıtılmıştır. Bu işin içinde ne yazık ki bazı siyasi partiler de yer almıştır.

Hiçbiri sırtında taşıdığı mevki ile ahenk içinde yaşamıyor. CHP'den tutun İP'e kadar, HDP'den tutun diğerlerine kadar çirkin manzara bunu göstermektir. Gençlere tavsiyem şahsiyetinizi kazanın, kendinizi bilinçlendirin. Zira cisminizle değil, ruhunuzla insan olacağını lütfen aklınızdan çıkarmayın. Her yaptığınız işe bağlanın.

Gençlerimiz müsterih olsunlar, zaman öncelikleri hep değiştirmiştir.

Bugünün genci, yarının yetişkinidir. Hepimiz genç olduk. Bazen hesabını yapamadığımız hayal kırıklıklarımız oldu. Yeri geldiği yılgınlığın tozunu yuttuk. Düşüncemiz harbiydi, akıbetimiz hayroldu, harcı da haysiyetlerle karıldı.

Hayatın erken dönemlerinde yapılması gereken ödevler vardır ve bellidir. Erken davranmak yerine geç kalınırsa hayatın zorlu yolları, trajik yanları teker teker belirginleşecektir.

Gençlik filizlenmiş dinanizmiyle zoru başaracaktır. Yaşanan her anımız tarihe karışıyor. Gençlik manevi bir servettir, israf edilmemelidir. Gençlerimizin safiyane düşünceleri, samimi dilekleri muhteremdir. Konuşmak, tartışmak, daha güzeli amaçlamak insan olmanın alametifarikasıdır.