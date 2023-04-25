MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye çok daha muktedir

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine 19 gün kala Nevşehir’deyiz. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum, en iyi dileklerimi paylaşıyorum.

28 Haziran 1923 tarihinde 2. Dönem milletvekilliği genel seçimi yapılmış Cumhuriyeti ilan eden Meclis tablosu ortaya çıkmıştı. O dönem seçilen milletvekilleri hem yeni bir rejimi ihtas etmişler hem de yeni Türk devletinin hedeflerini gerçekleştirmek için fedakarca çalışmışlardı. 1923 seçimlerinden sonra tecelli eden Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki 100 yılın ilke ve esaslarını belirlemişti.

Kurtuluş Savaşı'nın eseri olan tam bağımsız yeni Türk devleti cumhuriyetin faziletiyle perçinleşmiş, demokrasiyle perçinlenmiş milli birlik ve kardeşlikle bezenmişti. Cumhuriyetin ilk yüzyılı, bir önceki yüzyılın ağır yüklerinin tevaruz etmekle birlikte tesiri hala hissedilen küresel komplolora geçmişti. 1923 yılından 1946'ya kadar uzanan dönem yeni devletin kurum ve kurallarıyla oturmasın a 1946'dan 2017'ye kadar süren dönemde dedemokrasi ve çok partili hayatın kökleşmesine sahne olmuştur.

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Ancak çok partili siyasal hayattan yönetim sistemi olarak tercih edilen Parlamenter Sistem bir türlü istikrarı sağlayamadı. Bir türlü beklenen huzur, refah ve iyileşmeyi tahkim ve takviye edemedi.

Nitekim önceki dönemlerde sosyal siyasal ve ekonomik krizler yakamızı bırakmadı. Koalisyon kavgaları ülkemizin tarihini makus bir tarihe yöneltti. 15 Temmuz 2016’daki FETÖ darbe girişimi yönetim sisteminde reform yapılmasını gerekli kıldı.

'TÜRKİYE ARTIK SÖZÜ GEÇEN BİR ÜLKE GERİYE DÖNÜŞ OLMAYACAK'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçmişten kopuş değil medeniyet mirasımızı çok daha güçlü bir şekilde sahiplenmeyi sağladı. Türkiye eskisinden çok daha muktedir bir seviyeye ulaştı. Hamdolsun dev uyandı ve ayağa kalktı. Bu başarı cumhurun başarısıdır. Bilinmelidir ki Türkiye geriye sarkmayacaktır. Türkiye artık sözü geçen bir ülke geriye dönüş olmayacak.

Türkiye sözü geçen bir ülke mevkindedir. Kazanan Türkiye Türk milleti olmuştur.

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CHP’den İYİ Parti’ye HDP’sinde bölücü partilere kadar alayının gayesi parlamenter sisteme geçmek. Ortaklık kuran partiler arasında çekişmeler ile koalisyon hükümetlerini övmek akılsızlıktır. Böylesi zihniyetlerin aklı koltuktadır. Kendi partisinde ülkücü bırakmamıştır. Biz doğruları söylemekten korkmayacağız.

'KILIÇDAROĞLU İFLAS BAYRAĞINI ÇEKMİŞTİR, BUNLARA GÜVENİLEMEZ'

Zilletin adayı Kılıçdaroğlu nasıl tutunacak. Tek bir projesi, tek bir vizyonu yoktur. Kılıçdaroğlu iflas bayrağını çekmiştir. İP parti başkanı iyice çuvallamıştır. Bunlar sabah başka akşam başkadır. Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu’nun destekçisidir. FETÖ’cüler bölücüler, Türk düşmanları CHP ve İYİ Parti listelerinde aday gösterilmiştir.

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Onların terör örgütleri varsa bizim de başlarını ezecek bıçkın irademiz var.

Sizle var oldukça Türkiye’nin önünü kimse kesemez. Zillet ittifakı terör ittifakıdır. Kılıçdaroğlu’na ülkemizin geleceği bırakılamaz. Başarısızlıkları gün gibi meydandadır.

Biz her şeyden önce Türkiye diyoruz. 14 Mayıs’taki seçimlerden sonra ilk önceliğimiz 650 bin konutu teslim etmektir. İkinci hedefimiz sosyal refahı herkese yaymak. 3. amacımız terörü ülke gündeminden çıkarmak. 4 gündemimiz yeni hükümet sisteminin doğası ile uyumlu bir anayasayı ülkemizi kavuşturmak. 5. gündemimiz spordan, tarıma, kentsel dönüşüme her alanda her alanda yeni yüzyılın ruhunu kavrayan ülkeye kavuşturmaktır. 6. Gündemimiz komşularla sıkı ilişkiler, İslam alemi ile dayanışmadır. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar.

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İHA’lara SİHA’lara, Altay tankımıza, TCG Anadolu gemimize seviniyorsanız söz sizlerde, karar elinizde. Zillet partilere haddini bildirmek için sıra sende aziz milletim. HDP ile iş birliği yapıp tezkereler karşı çıkan şer cephesini çökertmek için sıra sende. Atatürk’ün kemiklerini sızlatanlardan hesap sormak için sıra sende. Bugünkü CHP ve İP yönetimine bedel ödetmek için sıra sende.

Aziz dava arkadaşlarım vakit ayrım yapmadan bayrak millet paydaşında birleşme vaktidir. Bölünme gayreti içinde affetmemiz mümkün değildir. Bu devlet icazetle kurulmamıştır. Hiç kimse merak etmesin enflasyon çıktığı gibi inecektir, güvence Cumhur İttifakı’dır. Çağrımız kardeşliğedir.