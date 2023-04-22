MHP Genel Başkanı Bahçeli'den muhalefete: 13 toplantı yaparak güç bela aday belirlediler

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Çok muhterem cumhurbaşkanım, aziz Gaziantepliler; hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Mübarek ramazan ayını hüzünle geride bıraktık. Şimdi bayrama erişmiş bulunmaktayız. Bugünkü bayramla beraber hayırlı bir adımın atılmış olmasından ayrıca bir sevinç duyuyoruz. Biraz sonra sözün sahibi sizlere seslenecek.

6 Şubat gününden bugüne 76 gün geçti. 2 ay 16 gün demektir. Büyük bir felaketin acılarını yaşayarak bugünlere eriştik. 50 bini aşkın şehidimiz oldu 100 bini aşkın yaralılarımız oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılara şifa diliyorum.

'13 TOPLANTI YAPARAK GÜÇ BELA ADAY BELİRLEDİLER'

6’lı masa ilk toplantısını 12 Şubat 2022, son toplantısını 6 Mart 2023; yani 12 ay 21 gün sonra bir başka deyişle 387 gün sonra 13 toplantı yaparak güç bela aday belirleyebildiler. Bu kadar süre içinde masanın altında yedincisi, PKK’sı, Kandil’i emperyalist güçler Türkiye’nin yönetimine talip olmaya çalıştılar. 387 gün masada istediğini söyleyeceksin, kamuoyunun önüne çıkıp algılama yöntemini kullanacaksın ancak 6 Mart’ta adayını açıklayacaksın. 13 defa toplanıyorsun 387 günden beri bir türlü aday belirleyemiyorsun.

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6 Şubat’tan 22 Nisan’a 2 ay 16 gün sonra, şehitlerimiz toprağa verildi. Yaralılarımız hastanelere kaldırıldı. Barınma ihtiyacı sağlandı. Bir yandan çadırlar, bir yandan konteynerler. Öbür yandan her türlü güvenlik temin edilerek Türkiye’nin ayağa kalkması için her türlü fedakarlıklar ortaya kondu. Erdoğan, bütün felaketleri omuzlayarak bugünlere gelmiştir. Böyle bir asrın felaketinde milletimizi tekrar ayağa kaldıran, moralini yükselten bir cumhur ittifakını yarıda bırakamazsınız. Estirdiği rüzgarı durduramazsınız. Muhterem Recep Tayyip Erdoğan’ın görevinin devamı birinci asli göreviniz olmalıdır. Açık ara farkla kazanmalıdır. Meclis’te bir sayısal çoğunluğu da beraberinde getirmelidir.

Böylelikle cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci dönemini mutlak suretle hayata geçirin. TCG Anadolu, Togg arabası, yollar köprüler… Çift başlı kartalı harekete geçirmelisiniz. Bu zaferi hep beraber tatmalıyız. 2 ay içerisinde her türlü çadır konteyner her türlü ihtiyaç karşılanıyor.

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