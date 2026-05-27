MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kurban Bayramı paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 00:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ve gönül coğrafyalarımızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bahçeli, MHP'nin NSosyal'deki hesabından paylaşılan Kurban Bayramı mesajında, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ve gönül coğrafyalarımızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayram vesilesiyle, sevdiklerine ve ailelerine kavuşmak için yollara düşecek vatandaşlarımızın sağlıkla, huzurla ve güven içinde ulaşmalarını diliyorum. Rabbim kestiğimiz kurbanları kabul, dualarımızı makbul, kardeşliğimizi daim eylesin. Bayramımız, gönüllerimize dirlik, hanelerimize düzen, milletimize dayanışma, devletimize devam, mazlum coğrafyalara derman getirsin. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

 

#Devlet Bahçeli#Kurban Bayramı#MHP

