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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tabipler Birliği kapatılmalıdır

#Bahçeli#MHP#Kurban Bayramı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tabipler Birliği kapatılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli, "Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Bir avuç doktor kılıklı anarşist yüzlü insanlardan mesleği kurtarmak gerekmektedir. Türk ismini taşıyan Türk'e düşman olur mu?" dedi.

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İşte Bahçeli'nin açıklamaları...

Birileri ve bazı gruplar açısından hiç fark etmeksizin bir gerilim ortaya koymaya gayret göstermektedirler. En son olarak bir doktor kardeşimizin hayatını kaybetmesi sonucunda üzüntü içinde olmamız gerekirken, barış ve huzura nasıl kavuşacağımızı ortaya koymamız gerekirken, bazı gruplar küstahça bir zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etme gafletine düşmüşlerdir. Bunlar ülkemiz adına yararlı davranışlar değildir.

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Terörle mücadelede üstün bir mücadelenin izleri görülürken, kadına şiddeti meslek gruplarına şiddeti fırsat bilip, Türkiye'nin her tarafında 50-60'ı geçmeyen doktoruyla gösterilere ve polislere hakaret edecek durumlara düşmeye kimsenin hakkı yoktur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 5. yılındayız. Muhtemelen 18 Haziran 2023'de seçimde her şeyi millet iradesine bırakmayı düşünmeliyiz. Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Bir avuç doktor kılıklı anarşist yüzlü insanlardan mesleği kurtarmak gerekmektedir. Türk ismini taşıyan Türk'e düşman olur mu?

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#Bahçeli#MHP#Kurban Bayramı

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