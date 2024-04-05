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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#Ramazan
MHP Genel Başkanı Bahçeliden Kadir Gecesi mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 15:27

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi dolayısı ile bir mesaj paylaştı. Bahçeli, 'İhlas, itibar, irade, hamiyet, muhabbet ve samimiyet sahibi aziz milletimiz başta olmak üzere, Türk-İslam aleminin, farklı coğrafyalarda ıstırap çeken, zulme maruz kalan mazlum ve mağdur kardeşlerimizin Mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, Kur’an-ı Kerim’in nüzulüyle mühürlenen, tan yeri ağarıncaya kadar esenlikle mükafatlandırılan Kadir Gecesi’nin yüzü suyu hürmetine Rabbim’den niyazım dua, ibadet ve istiğfarımızı kabul etmesidir.

Bu gece hasta gönüller için şifa, harap kalpler için huzur kaynağıdır. Allah’ın sonsuz rahmet ve merhametine sığınarak, her melanetin, her meşakkatin üstesinden gelineceği mukadderdir.

İhlas, itibar, irade, hamiyet, muhabbet ve samimiyet sahibi aziz milletimiz başta olmak üzere, Türk-İslam aleminin, farklı coğrafyalarda ıstırap çeken, zulme maruz kalan mazlum ve mağdur kardeşlerimizin Mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin birliğimize, dirliğimize, varlığımıza, bekamıza ve selametimize güçlü bir nefes vermesini yürekten diliyorum.

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#MHP#Devlet Bahçeli#Ramazan

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