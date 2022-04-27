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MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Kadir Gecesi mesajı

#MHP#Devlet Bahçeli#Kadir Gecesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Kadir Gecesi mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımın, büyük Türk milletinin, Türk-İslam âleminin mübarek Kadir Gecesi’ni yürekten kutluyor, dualarda buluşmayı, ortak kaderde kavuşmayı, istikbal ve istiklal mücadelesinde sonuna kadar kucaklaşmayı niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı Kadir Gecesi mesajında şunları kaydetti:

“Her anı rahmet, her günü bereket olan Ramazan- Şerif’i uğurlamanın hazırlığı içindeyken Kadir Gecesi’ne ulaştıran Rabbim’e şükürler olsun diyorum. Bu gece kalbimizin sefa bulacağı, merhamet ve mağfiret pınarlarının çağlayan gibi semalardan akacağı kutlu bir gecedir. Af ve tövbe kapılarının ardına kadar açık olduğu bu kutsal gecenin hem kadrini/kıymetini bilmeyi, hem de Nusret-i İlahi’nin himmetiyle tan yeri ağarana kadar gönül dünyamızın manevi esenliklerle müşerref olmasını bahusus ümit ediyorum.

Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenmiş Kadir Gece’mizin günahlardan arınmak için bir fırsat; birliğimizin, dirliğimizin, muhabbetimizin, milli hissiyatımızın kökleşmesi ve kendi iç dünyamızın samimi muhasebesi için büyük bir imkân olduğu kanaatindeyim. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımın, büyük Türk milletinin, Türk-İslam âleminin mübarek Kadir Gecesi’ni yürekten kutluyor, dualarda buluşmayı, ortak kaderde kavuşmayı, istikbal ve istiklal mücadelesinde sonuna kadar kucaklaşmayı niyaz ediyorum.

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen kahraman evlatlarımıza da Cenab-ı Allah’tan rahmet, halen tedavi altında bulunan gazilerimize ise şifalar diliyorum. Şehit ailelerimizin, şehitlerimizin silah arkadaşlarının, milletimizin ve bilcümle hepimizin başı sağ olsun. Kadir Gece’miz mübarek olsun. Türk milleti var olsun, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşasın dursun.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#MHP#Devlet Bahçeli#Kadir Gecesi

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