MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Ferdi Tayfur'a vefa… Kabrini yaptırdı

Haberin Devamı

Yıldız, NSosyal medya hesabındaki paylaşımında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yaptırılan Ferdi Tayfur'un kabrine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, Türk milletinin gönlünde derin izler bırakan, sesiyle ve eserleriyle nesillerin duygularına tercüman olan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un yalnızca bir sanatçı değil, milletin kültürel ve manevi hafızasında kalıcı bir yer edindiğini vurgulayan Yıldız, Tayfur'un eserlerinin halkın sevinçlerinde de hüzünlerinde de ortak bir duygu dili olduğunu aktardı.

“KÖKLÜ DEVLET GELENEĞİMİZİN SEMBOLÜ”

Yıldız, şunları kaydetti:

"Merhum Ferdi Tayfur'un kabri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yaptırılmıştır. Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil, Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir. Hilal ve yıldız, Türk milletinin bağımsızlığını ve İslam'ın simgesini ifade etmektedir. Osmanlı tuğrası, köklü devlet geleneğimizin sembolüdür.

Haberin Devamı

Ayetler, dualar ve hat sanatı, faniliği hatırlatırken, Allah'ın ebediyetini vurgulamaktadır. Geometrik motifler, Selçuklu-Osmanlı sanatını günümüze taşımaktadır. Bu taş, merhumun ruhuna bir dua, milletimize ise vefa ve hatırlatma vesilesidir."

"ESERLERİYLE TÜRK HALKININ ORTAK SESİ OLMUŞTUR"

Yıldız, Devlet Bahçeli'nin Tayfur'un cenazesine de katıldığını ve sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadığını hatırlattı.

Bu yüksek vefanın, yalnızca bir dostluğun değil, Türk milletinin kültürüne, sanatına ve manevi değerlerine verilen önemin güçlü bir göstergesi olduğunun altını çizen Yıldız, şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımızın öncülüğünde Adana Sarıçam Belediyesi tarafından Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi açılmıştır. Bu müze, sanatçımızın hatırasını yaşatırken, Türk milletinin kültürel hafızasını geleceğe taşıyacak kalıcı bir eser olacaktır.

Ferdi Tayfur, milletimizin gönlünde derin bir iz bırakmış, eserleriyle Türk halkının ortak sesi olmuştur. Onun ardından gösterilen bu yüksek vefa, mezar taşından, cenaze törenine katılıma, müze açılışına kadar bizzat Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sahiplenişiyle hayat bulmuştur."

Haberin Devamı