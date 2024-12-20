MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine" ilişkin açıklama

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİZİM GÖRÜŞLERİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını verdi.

"BİZİM GÖRÜŞLERİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuştu.