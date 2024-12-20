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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine" ilişkin açıklama

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#Devlet Bahçeli#MHP#DEM Parti
MHP Genel Başkanı Bahçeliden DEM Partinin İmralı ziyareti talebine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 23:37

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin, "Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİZİM GÖRÜŞLERİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını verdi.

"BİZİM GÖRÜŞLERİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

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#Devlet Bahçeli#MHP#DEM Parti

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