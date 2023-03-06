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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Berat Kandili' mesajı

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#Devlet Bahçeli#Berat Kandili#MHP
MHP Genel Başkanı Bahçeliden Berat Kandili mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 19:07

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk-İslam aleminin ve tüm vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayının müjdesi olan Berat Kandili münasebetiyle; aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin, tüm vatandaşlarımızın bu mübarek gecesini manevi beratımıza vesile olması niyazıyla kutluyor, yaşadığımız sıkıntılardan kurtuluş için bir şifa, bir eşik olmasını ümit ediyorum. Hayırlı ve bereketli kandillerimiz olsun inşallah. Nice ilahi mükafata erişmeyi kalpten diliyor, dualarımızın kabul, Allah'ın yar ve yardımcımız olmasını temenni ediyorum." 

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#Devlet Bahçeli#Berat Kandili#MHP

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