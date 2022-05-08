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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Anneler Günü mesajı

#MHP#Devlet Bahçeli#Anneler Günü
MHP Genel Başkanı Bahçeliden Anneler Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bugün Anneler Günü. Aslında bütün günler annelerin olmalıdır. Her anne güzeldir, her anne özeldir, her anne sıcaklığın özüdür, her anne fedakarlığın ve merhametin övüncüdür. Annesiz hayat, hayatsız insan muhal bir hayaldir. Anne gönül dünyamızın, fani ömrümüzün gülzarıdır.'' açıklamasında bulundu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anneler Günü dolayısı ile Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

Sevgi iki kişiye muhtaçtır: Bunlardan birisi onu anlatan ve aktaran, diğeri ise onu anlayan ve yüreğinde taşıyandır. Yürekte olanın yüze vurması, yüzde bulunanın dilden akması mukadderdir. Anne demek solmayan sevgi demektir. Anne demek silinmeyen fazilet, feragat demektir.

Bugün Anneler Günü. Aslında bütün günler annelerin olmalıdır. Her anne güzeldir, her anne özeldir, her anne sıcaklığın özüdür, her anne fedakarlığın ve merhametin övüncüdür. Annesiz hayat, hayatsız insan muhal bir hayaldir. Anne gönül dünyamızın, fani ömrümüzün gülzarıdır.

En başta şehit analarımız olmak üzere, ülkemin tüm muhterem annelerinin Anneler Günü’nü kutluyor en iyi dileklerimle birlikte hürmetlerimi sunuyorum. Anneler üzülmesin, anneler kırılmasın, anneler mahzun olmasın. Çünkü onlar emanettir, berekettir, cennetin müjdeleridir.

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#MHP#Devlet Bahçeli#Anneler Günü

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