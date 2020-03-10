Son dakika haberler: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan'ın AB tarafından desteklenmesi barbarlığa ortaklıktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan'ın Avrupa Birliği tarafından desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır." dedi.



Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şu şekilde:



İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan'ın Avrupa Birliği tarafından desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır.

5 Mart’ta Moskova’da tarihi bir zirve gerçekleşmiştir. Kararlar bizim açımızdan olumludur. Bölgesel barış için önemli bir adım atılmıştır.

Rusya devlet başkanının 27 şubatta Türk askerinin yerini bilmediklerini söylemesi havanda su dövmektir.

Ateşkese uyulursa ne ala, uyulmazsa vatan mücadelesini gittiği yere kadar sürdürürüz.

Türkiye Moskova’da mahcup olmamıştır.

Bu süreçte Esad bir hata yaparsa bu hatayı misliyle ödemelidir.

Corona virüs ticareti vurmuş ülkeler arası ilişkiler zedelenmiştir.

Tüfek, mikrop ve çelik üçlüsü bir kez daha zalim yüzünü göstermiştir.

Türkiye’nin küresel ve bölgesel istikrarsızlık sarmalına karşı milli birliğini kuvvetlendirmesi herkese düşen milli bir ödevdir.

Fakat CHP yönetimi dur durak bilmiyor. Ne sözden ne halden anlıyor. Hep aynı çirkinlik. Bunların dili durmadığı sürece başları da rahat bulmayacaktır. CHP yönetimi yakında iflasını açıklayacaktır.

CHP’nin kapısına “patron çıldırdı ne alınırsa 1 dolar” yazılırsa kimse şaşmamalıdır.

CHP Esad’ın yolunda yürüyeyim derken baltayı kafasına vurmuştur.

Dikişi patlamış yama gibi oldular. Esad’ın Türk askerini koruduğunu Moskova’da Türk heyetinin ayakta bekletildiğini söylediler.

Türkiye zora girdikçe sevinçlerini saklayamıyorlar.

Dün medyaya düşen bir videonun peşine düştüler. İddia odur ki Rus devlet televizyonu cumhurbaşkanı ile birlikte heyetinin Putin’in kapısında bekleme anlarını kronometre ile yayınlamış ve bu da gündem olmuştur.

Zirve toplantılarına benzeri tablolara veya protokol kazalarına elbette tesadüf edilebilecektir, eğer Rusya yönetimi bunu kasıtlı yaptıysa tanımı küstahlıktır terbiyesizliktir saygısızlıktır.

Bir alçaklık varsa hemen telafi edilmelidir.

Ümit ederiz ki malum video maksatlı şekilde hazırlanmış olmasın Türkiye cumhurbaşkanına hakaret hepimize hakarettir.

Ayılara güvenmesinler biz denize düşmedik ki yılana sarılalım.