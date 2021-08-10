MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavında ‘baraj 160’a insin’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda baraj puanlarının düşürülmesini istedi. Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

SORUNLARDAN BİRİ SINAV

“Gençlerimizin mühim sorunlarından birisi üniversite sınavıdır. Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız. Paylaşmanın güzelliği, yardımlaşmanın görkemi her saha ve zeminde sergilenmiştir. Bu şartlar altında özellikle üniversite sınavına giren kardeşlerimizin ve ailelerinin çağrı ve talepleri duyulmalıdır. 2021 yılında YKS’ye 2 milyon 416 bin kardeşimiz girmiştir. Sonuçlara baktığımızda derhal tedbir almamız gereken bir tabloyu çok net olarak görmek mümkündür. 2021 YKS sonuçlarına göre, sayısal puan türünden 390 bin 132, sözel puan türünden 563 bin 808, eşit ağırlıklı puan türünden de 587 bin 678 kardeşimiz barajı geçmiştir.

BAŞARI DÜZEYİ ÇOK DÜŞTÜ

Salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı genel başarı düzeyi bu yıl çok düşmüştür. Barajın yüksek olmasından da en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500 bin gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500 bin civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir. Sözkonusu barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesi, yüzbinlerce gencimizin tercih yapmasına imkan tanıyacaktır. Şu anda Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) uygulanan baraj puanı 150, Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) uygulanan baraj puanı da 180’dir. Salgın dönemi gözönüne alınarak, TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir.

SOKAKTA DEĞİL ÜNİVERSİTEDE OLSUN

Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım. Gençlik sokakta değil üniversitede olsun, kavgaya değil kucaklaşmaya, kutuplaşmaya değil kardeşliğe tıpkı coşkun bir nehir gibi aksın. Kitapla, kalemle, arkadaşlık bağlarıyla, sıcacık gülümsemelerle çağı kavrasın, üstün meziyetlerle donansın, gelecek de Türkiye’nin olsun.”

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