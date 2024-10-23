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MHP Genel Başkanı Bahçeli, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını lanetledi: Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak

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#Devlet Bahçeli#MHP#TUSAŞ
MHP Genel Başkanı Bahçeli, TUSAŞa yapılan terör saldırısını lanetledi: Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 19:08

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısını lanetledi. Devlet Bahçeli, "Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır" dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"TUSAŞ Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır."

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#Devlet Bahçeli#MHP#TUSAŞ

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