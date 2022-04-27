MHP Genel Başkanı Bahçeli: TSK’mız destan yazmaktadır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

CANİLERİN DEFTERİ DÜRÜLMEKTEDİR

“Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünde terör belası, bölücülük illeti Türk milletinin makus talihi olmaktan kesinlikle çıkarılacaktır. Pençe operasyonlarıyla teröristlerin ülkemize sızma ve intikal sahaları kapatılmış, bütünüyle kontrol altına alınmıştır. Canilerin defteri dürülmektedir. Allah nazarlardan saklasın, TSK’mız destan yazmaktadır. 270 kilometre uzunluğunda, 20 kilometre derinliğindeki alan A’dan Z’ye güvenliğe kavuşturulacaktır. Başta bu terörist Kalkan olmak üzere, terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değildir. Şehirlerimizde eylem hazırlığı içinde olan kim varsa tavsiyem kefenlerini de yanlarında taşımalarıdır.

YAMALI BOHÇA

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6 artı 1 formatında üçüncü kez toplanan partilerin ortak açıklamasının, hayatın ve siyasetin olağan akışıyla, Türkiye’nin yüksek mücadele anlayışıyla bağdaşan veya çakışan bir yanı var mıdır? Toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Sahte gülümsemelerle günü kurtardıklarını sanıyorlar. Birbirlerine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar, dedikodu yapıyorlar, sonra dönüp birbirlerinin gönlünü almaya çalışıyorlar. Her numara zillet ittifakında, ne ararsanız bu ittifakın yamalı bohçasında.

DİASPORANIN AJANI

Maalesef TBMM’nin çatısı altında diasporanın bir ajanı bulunmaktadır. Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakârettir, hıyanettir, su katılmamış bir müfteriliktir. Herkesi uyarıyorum TBMM, Meşrutiyet Meclis’i değildir. Gayri müslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir. Pastırmacıyan Efendi’nin, Papazyan Efendi’nin dönemi çok gerilerde kalmıştır. Biden’in sözde soykırımdan bahsetmesi nezdimizde hükümsüzdür, hayasız bir isnattır ve kınanmayı da hak etmektedir.”