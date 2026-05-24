MHP Genel Başkanı Bahçeli: Taşın altına beden koyduk

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun eğitim faaliyetlerini tamamlaması nedeniyle düzenlenen 23. Dönem Sertifika Töreni’ne katıldı. Bahçeli, MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu’nda gerçekleşen törendeki konuşmasında şunları söyledi: “Rusya-Ukrayna çatışması ve Donald Trump’ın ABD Başkanı olması, İsrail’i kayıtsız şartsız desteklemesi ve ortaklaşa katliamlara imza atmaları, dünyayı istikrarsızlaştırmış ve güvensizliğin parantezine almıştır.

ÇÖL METAFORU

Bugün küresel hegemonik güçlerin İran’a karşı sarf ettiği sözler, yarın Türkiye’ye yönelecektir. Nitekim bazı platformlar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran’dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Bizim siyaset anlayışımızda ‘imkânsızlığın diline teslim olmak’ yoktur. Bölgemizde kaos, çatışma ya da savaş istemiyoruz. Dünya durumu, bölgesel süreçler ve iç politik gelişmeler bugün tam olarak çöl metaforunu çağrıştırmakta ve hatta yaşatmaktadır.

KARDEŞLİK PROJESİ

Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. 21. yüzyılın ‘Türk ve Türkiye Yüzyılı’ olabilmesinin en temel şartı elbette ki kendi içimizde bir ve bütün olmayı başarmaktır. Bunun için ortaya koyduğumuz öncelikli hedef de Terörsüz Türkiye’dir. Terörsüz Türkiye; öngörülemezlik, güvensizlik ve belirsizlikle malul ve çöl metaforu ile tanımlayabileceğimiz dünya durumunda, tarihsel tecrübeye, atalarının sesine kulak vererek yönünü tayin etmek isteyen Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını, Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil beden konulduğunun bilincinde olmalıyız. Basit siyasi çıkarları adına iç dünyası yoksullaşmış olanların bunu idrak etmeleri mümkün olsa da itiraf etmeleri çok zor hatta gayri mümkündür. Nefsine teslim olmuşların, hakikate gözünü kapatanların, kulaklarını tıkayanların devlet ve millete vereceği hiçbir şey yoktur. Terörsüz Türkiye politikasının hem bölge hem ülkemiz açısından ne kadar makul bir stratejik konumlanma olduğu gören gözler için ayan beyandır. Görmeyenler içinse zaten hayat bir çöldür.”

MUTLAK BUTLAN YORUMU: GELİŞMELERİ İZLİYORUZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin CHP’deki mutlak butlan kararına ilişkin sorusuna ise “Uzun bir açıklama yaptık o konuda. Gelişmeleri takip ediyoruz” yanıtını verdi.