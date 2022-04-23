MHP Genel Başkanı Bahçeli: Millet zifiri karanlığa mahkûm edecek

Haberin Devamı

Bahçeli, sosyal medya mesajında “Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ve kumpaslarını yeri ve zamanı geldiğinde ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkûm edecektir” ifadelerini kullandı.

23 NİSAN MESAJI

Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında da özetle şunları vurguladı: “23 Nisan 1920 öyle bir tarih anıdır ki küllerinden yeniden doğup tıpkı bir dev gibi doğrulan ve kutlu iradesiyle Milli Mücadele’yi meşruiyet, mensubiyet, mesuliyet ve metanet kulvarında ikmal ve icra etmenin kararlılığını gösteren bir milletin istiklal adımı, istikbal hamlesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi karanlık hedeflere engel, kararmış vicdanlara çengel, kaos ve kargaşa müelliflerine aşamayacakları settir, Gazilik timsalidir.”