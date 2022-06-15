MHP Genel Başkanı Bahçeli: Meclis’te yerleri yok

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MHP Lideri, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti: “Kadıköy’de aralarında HDP’li bölücü milletvekillerinin de bulunduğu bir güruhun sokaklarımızı kirletmesi tek kelimeyle alçaklıktır. Üstelik bir kadın milletvekili, polisimize adice yumruk sallamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde askere, polise saldıran hiç kimse bu milletin mensubu olamaz. Bu milletin mensubu olmayanların TBMM’de görev yapması da zuldür. Diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken polislerimize saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM’de yeri olamaz, bu kutlu çatı altında vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı, mahkemenin önüne çıkmaları sağlanmalıdır.

Kılıçdaroğlu’nun mezhebi, etnik kökeni, doğduğu yer bizim siyasi eleştirimizin tamamıyla dışındadır. Ve mutlaka saygı gösterilmelidir. CHP Genel Başkanı’nın Alevi İslam inancına sahip olması onun için bir kayıp, bir handikap, utanacağı veya mahcubiyet duyacağı bir özelliği değildir.

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ABD DOST MU DÜŞMAN MI?

ABD askerleriyle PKK/YPG’li teröristlerin birlikte devriye turları atması neyin mesajı, kimin tertibidir? ABD pozisyonunu netleştirmek mecburiyetindedir. Dostsa bilelim, misliyle mukabele edelim. Potansiyel bir düşmansa, düşmana nasıl muamele edileceğini de açıkça gösterelim.”

ERDOĞAN’I TEBRİK ETTİ

BAHÇELİ,“Cumhurbaşkanı adaylığını resmen açıklayan Sayın Cumhurbaşkanımızı da gönülden tebrik ediyor, beraberce başaracağımıza candan inanıyorum” dedi.