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Haber Giriş: 11.02.2021 - 13:50 | Son Güncelleme:

MHP Genel Başkanı Bahçeli, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum.'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından, ''Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum.'' açıklamasında bulundu.

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