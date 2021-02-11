MHP Genel Başkanı Bahçeli, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından, ''Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum.'' açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum. pic.twitter.com/O362F9y68a — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 11, 2021