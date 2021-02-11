MHP Genel Başkanı Bahçeli, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum.'' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından, ''Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum.'' açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum. pic.twitter.com/O362F9y68a— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 11, 2021
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