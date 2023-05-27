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MHP Genel Başkanı Bahçeli: İnsaf ve vicdanlarını hepten kaybettiklerini tescillediler

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#Bahçeli#MHP#Secim2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İnsaf ve vicdanlarını hepten kaybettiklerini tescillediler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 16:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Açık Hava Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "Öyle ki 14 Mayıs'tan sonra tahammülsüzlüklerini deşifre ettiler. Depremzede vatandaşlarımıza demokratik tercihlerinden dolayı ağır hakaret ettiler. İnsaf ve vicdanlarını hepten kaybettiklerini tescillediler" dedi.

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Demokrasinin olmadığı ülkede gayri meşru siyasi ve ideolojik akımların seçimlere katılması mümkün müdür? Özgürlüklerin olmadığı bir ülkede iktidara sabah akşam küfür edenlerin varlığında nasıl bahsedilecektir? Sosyalist Güç Birliği İttifakı ile Emek Özgürlük İttifakı, zillet ittifakının yıkım rotaklarıdır. Bunların alayı birden Türkiye'nin karşısında mevzilenmişlerdir. İşte bu zillet koalisyonunun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun en ciddi karın ağrısı savunma sanayiindeki muhteşem atılımlar, ülkemizin her alanda gösterdiği muazzez ilerleyiştir.

Bundan dolayı çıldırıyorlar, her çirkeflikten medet umuyorlar. Öyle ki 14 Mayıs'tan sonra tahammülsüzlüklerini deşifre ettiler. Depremzede vatandaşlarımıza demokratik tercihlerinden dolayı ağır hakaret ettiler. İnsaf ve vicdanlarını hepten kaybettiklerini tescillediler.

 

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#Bahçeli#MHP#Secim2023

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