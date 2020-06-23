MHP Genel Başkanı Bahçeli dış gelişmeleri değerlendirdi: ‘Fransa fitne peşinde, bu namertliktir’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu’nun Kuzey Irak’taki Pençe operasyonlarının durdurulması çağrısında bulunmasının bulanık bir gayret olduğunu belirterek, “Arap Ligi Genel Sekreteri’nin terör örgütlerine değil de meşru mücadelemize göstermiş olduğu tepki ise iyi niyetten mahrum bir hezeyandır” dedi. Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

DIŞ TEHDİDE MÜSAİT ORTAM

“Bugünkü ülke tablosunda bazı baroların güdümlü kaos yürüyüşü, terörist Demirtaş hakkında Anayasa Mahkemesi’nce verilen hak ihlali kararı, sokakların karanlığında ikbal arayışları, CHP-HDP-İP’in tehlike saçan gayri meşru politikaları dış kaynaklı tehditlere müsait ortam açmaktadır. Sınırlarımızın hemen dibinde ABD-Fransa müşahitliğinde yapılan gizli ve sinsi görüşmeler sonucunda PKK ile Barzani unsurları arasında hedef birlikteliği sağlandığı anlaşılmaktadır. Hain oluşumlar zalimlerin gözetiminde mutabakata varmışlardır.

HAFTANİN’E TÜRK MÜHRÜ

İkinci Kandil olarak tanımlanan Haftanin’e Türk kahramanlığının mührü vurulmuştur. Görüldüğü kadarıyla süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır. Kamışlı’da tekrar ortaya çıkan terör komplosunu Ankara yıkacaktır. PKK, Irak’ın Süleymaniye kentinde şehre inmiştir. Kerkük’te Türkmen bayrağı indirilip PKK paçavraları asılmıştır.

Suriye Kamışlı’da ABD’li teşrifatçıların katılımıyla, dahası terörist Mazlum Kobani’nin de yer aldığı basın toplantısı alçaklığın ve rezaletin vahim bir deşifresidir.”

TÜRKİYE’Yİ MARKAJA ALMAYA ÇALIŞIYOR

Bahçeli açıklamasında Fransa’yı şöyle eleştirdi: “Fransa’nın son günlerde şımarması, Libya’dan Suriye’ye kadar her taşın altından tuzaklanmış patlayıcı gibi çıkması dikkatle takibi yapılması gereken bir tahriktir. Fransa dürüst ve samimi değildir. Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de meşgul edip markaja almaya teşebbüs eden bu ülkenin sınırlarımızın dibinde fitne imaline girişmesi namertliktir. Bunlar olurken, temennimiz Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin provokasyonlara ve dış telkinlere kapalı durmasıdır. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan yönetiminin; darbeci ve terörist Hafter’in tetikçiliğini yapacak kadar gerçeklerden kopmaları ahlaklı bir tutum sayılamayacaktır. ”