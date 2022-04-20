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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bayramda ülkesine giden dönmesin

#Devlet Bahçeli#MHP Genel Başkanı#Suriyeli
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bayramda ülkesine giden dönmesin

MHP lideri Bahçeli, “Geçici koruma statüsüyle bulunuyorken asayişi kim bozuyorsa derhal sınır dışı edilmelidir. Önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında ağırlıklı olarak Türkiye’de sığınmacıların durumlarını ele alırken özetle şunları söyledi: “Düzensiz göç ve sığınmacı konusunu Türkiye’nin gündeminden kademeli bir şekilde çıkarmakla mesulüz. Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini tutuşturmak arayışında olan bazı görevli provokatörlerin devrede olduğu görülmektedir. Oyun sinsidir, tehlike kol gezmektedir. Geçici koruma statüsüyle bulunuyorken asayişi ve toplumsal huzuru kim ya da kimler bozuyorsa derhal, gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir.

GÖÇ İSTİLADIR

Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır. Mutlak süratte önüne geçilmeli, yakalananlar derhal gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden ayrılışlarına neden olan ağır şartlar ortadan kalkar kalkmaz güvenli ve gönüllü bir şekilde geldikleri gibi uğurlamak da bizim asıl önerimizdir. Misafirliğin süresi sınırlıdır. Önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur.”

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#Devlet Bahçeli#MHP Genel Başkanı#Suriyeli

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