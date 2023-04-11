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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Avrupa'daki Türklere seçim mesajı: Sandığa yansıyacak iradeleri tarihi önemdedir

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#MHP#Devlet Bahçeli#Secim
MHP Genel Başkanı Bahçeliden Avrupadaki Türklere seçim mesajı: Sandığa yansıyacak iradeleri tarihi önemdedir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 17:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Twitter’dan bir mesaj paylaştı. Bahçeli, 'Avrupa Türklüğünü hasretle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyor. Onların sandığa yansıyacak iradeleri tarihi önemdedir. Gün birleşme günüdür.' dedi.

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MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin hem yurt içinde hem de yurt dışında Türk vatandaşlarının hür ve demokratik tercihiyle yapılacağını belirterek, "Bu seçimler Avrupa Türklüğünün geleceğini de yakından etkileyecektir.

Sayıları 6 milyona ulaşan Avrupa Türklüğü bizim için dünyaya çevrilen yüzümüz, milli ve manevi değerleriyle duruş göstermeye çalışan zenginliğimiz, pek çok olumsuz tesire rağmen kaynağından ve kökünden kopmayan gurbet ellerdeki cevherimizdir. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız Türk milletinin gönül ve kültür elçileridir. Onların sandığa yansıyacak iradeleri tarihi önemdedir. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 tarihinde Avrupa Türklüğünün seçimlerde yüksek bir katılım göstermeleri samimi dileğim ve temennimdir" ifadelerini kullandı.

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'GÜN, BİRLEŞME GÜNÜDÜR'

Her vatandaşın Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 'Türkiye Yüzyılı' hedefini desteklemesi, yüreklerindeki vatan sevdasıyla Türkiye'ye sahip çıkması gerektiğini kaydeden Bahçeli, "Gün birleşme günüdür, gün zillete karşı Cumhur İttifakı'nda buluşma günüdür.

Avrupa Türklüğünün hassasiyet, beklenti ve özlemlerini istişare etmek, görüş alışverişinin yanı sıra 14 Mayıs seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunmak maksadıyla arayış ve çalışmalarımız elbette yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Bu maksatla Avrupa Türk Konfederasyonu'nun başkan ve yönetimiyle birlikte, bu konfederasyona bağlı farklı Avrupa ülkelerinde teşkilatlanmış olan Türk federasyonlarının başkan ve yönetimleri 15 Nisan 2023 tarihinde bizzat şahsım tarafından Ankara'ya davet edilmişlerdir. Avrupa Türklüğünü hasretle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyor, hep birlikte çok daha güçlü olduğumuzu bilhassa paylaşıyorum" diye konuştu

 

MHP Genel Başkanı Bahçeliden Avrupadaki Türklere seçim mesajı: Sandığa yansıyacak iradeleri tarihi önemdedir

 

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#MHP#Devlet Bahçeli#Secim

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