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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.08.2021 - 00:36 | Son Güncelleme:

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bahçeli, MHP'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, "30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, Milli Mücadele'nin bütün cesaret ve hamiyet timsallerini rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum. Zaferimiz kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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