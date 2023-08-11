Bahçeli'nin İYİ Parti'ye çağrısı... MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: Bu çağrı Türkiye'nin geleceği için

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CNN TÜRK canlı yayınında soruları yanıtladı. Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına' çağrısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Yönter'in açıklamalarından satır başları:

"Sayın Genel Başkanımız ağustos 2009'da buluşma yerimiz zillet değil, millettir demişti. Kucaklaşmadan bahsetmişti. Hitabında İYİ Parti Genel Başkanına 'eve dön' çağrısı yapmıştı. 'Eve dön' çağrısı karşılık bulmadı. Sessizliğe gömüldüler. Ya da ironi yaparak cevap vermeye çalıştılar. Sayın genel başkanımız çağrılarında samimi. Mutlak suretli iyi niyetli. Diyor ki açıklamasını takip ettim. Dünkü açıklaması son derece net. Ne diyor, çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına. Şimdi eve gelmediniz. Çağrımız net. O zaman ülke hayrına, Türkiye'nin geleceği için yerel iktidarda komşu olalım. Komşu komşunun külüne muhtaç.

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"BU ÇAĞRI ÇOK DEĞERLİ BİR ÇAĞRI"

Ev alma komşu al. Bizde komşuluk hukuku çok önemlidir. Komşuluk hukuku aynı zamanda şeref bahsidir. Ahlaki bir temeli vardır. Ülkenin hayrına, geleceğimiz için... Komşuluk hukukunda zillet var mıdır, yok. Komşuluk hukukunda muhabbet vardır. Yakınlık vardır, husumet yoktur. Ayrılık yoktur. Ülke hayrına yerel iktidarda bir olalım, beraber olalım, komşu olalım.

Bu çağrı saygın bir çağrı. Bu çağrı çok değerli bir çağrı. Bu çağrının samimiyetini görmek lazım.

Türkiye'nin önünde çok önemli gündemler var.

"AKŞENER'İN 26 AĞUSTOS'TA YAPACAĞI AÇIKLAMA ÖNEMLİ"

Bu çağrının cevaben tarafı Sayın Akşener. Değerlendirmelerde bulunacaklardır. 26 Ağustos'ta bir konuşma yapacağı söyleniyor. Çok önemli bir konuşma olacağı iddia ediliyor. Bilemiyorum ki. Süreç bizi mutlaka aydınlatacak. Neyin ne olduğunu yakın bir zamanda göreceğiz. Ama genel başkanımızın çağrısı tarihi bir çağrıdır. Saygın bir çağrıdır. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışı temelinde yapılmış bir çağrıdır. Bu çağrı Türkiye'nin menfaati için yapılmış bir çağrıdır. Günlük siyasi polemiklerin üzerinde, geleceğin inşa edilmesi için düşünülmüş bir çağrıdır.

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Bazen siyasetiniz doğru olur, zaman yanlış olur bir sonuç alamazsınız. Genel Başkanımız siyaseti de zamanlama değerlendirmesini de doğru yapan bir liderdir. Mutlaka bir bildiği vardır. Tesadüfen bulunmuş bir zaman değildir. Bu açıklama rastgele yapılmış bir açıklama değildir. Çağrının yerini bulacağını kolaylıkla görebiliriz. İYİ Parti'de bir arayış var. İYİ Parti çalkalanıyor, 6'lı masada buluşan diğer partilerle fikir-siyasi ayrılık yaşıyor. Bunu inkar etmek mümkün değil. Düğme ilkten yanlış iliklenmiş. CHP'de sular iyice ısındı. İYİ Parti çalkalanıyor. Pek çok eski dava arkadaşımız MHP'ye geri dönüyor.

Akıbeti merak ediyorum. Cevap verip vermeme kendi bilecekleri iş. Bu çağrı Türkiye'nin çağrısıdır. Kardeşliğin çağrısıdır. Komşuluk ahlakının çağrıdır. Genel başkanımız bir çağrı yaptı, bu çağrı çok yeni. Gelişmeleri izlememiz lazım. 31 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin zillete düşmemesi için yapılmış bir çağrı. Genel başkanımız İYİ Parti'ye sizin yeriniz zillet değil diyor.

Milliyetçilik bir şuurdur.

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KOMŞUCULUKTAN KASIT NE?

Bir çağrı yaparsınız, daha sonra bunun içeriğiyle ilgili konuşursunuz. Bu sorunun cevabı için çok erken. Şu anda değerlendirmek çok erken. Bu çağrının özü Türkiye'nin hayrınadır. Yerel yönetimlerde komşu olmak aynı zamanda ahlaki bir yakınlık, bir iş birliğine işarettir. Altında ne var, üstünde ne var? Bu çağrı nasıl karşılık bulur. Bu sonrakinin meselesi.

"İBB BAŞKANI NEREDE"

Hareket noktamız, çok önemli demokratik bir aşamayı geçtik. Merkezi yönetim şekillendi. Merkezi yönetimle yerel yönetimde çatışma olmaması önemli. İBB Başkanı nerede? Ne arıyor sağda solda. Siyasi ama gizli bir gündemi var. Potansiyel hedefleri var. Ulaşıma zam geldi, suya zam geldi. Vatandaşımız çileli. Çalışmayan metrobüslerde perişan vaziyetlerde. Yerel yönetimlerde İstanbul'un bu halde gitmesi halinde Türkiye Yüzyılı hedefine nasıl ulaşacağız. Altı üstü altın olan bir şehirde yaşıyoruz ama yönetimden dolayı İstanbul fetret döneminde. Ankara ve İzmir'de öyle. Gizli bir MHP düşmanlığı.

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İBB Başkanı nerede ya? Ayıp değil mi? Bu koltuk sana emanet edildi. Emanete hıyanet ettin. CHP'de kulis yapıyor. Değişimden bahsediliyor. Seçim öncesi meydan meydan dolaşan kim? İmamoğlu. Kendisi de cumhurbaşkanı yardımcısı olamayacak mıydı? Eğer değişimden bahsediyorsan sen bu başarısızlığın failisin.

"MUHALEFET TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA"

Muhalefet şu anda Türkiye'nin karşısında. Muhalefet güçlü olursa demokrasi güçlü olur. Muhalefet şu an çok cılız. Hedefleri, rotaları belli değil. Birbirlerine muhabbetlerini kaybetmişlerdi. Sabah kalkıyoruz başka bir aday duyuyoruz akşam başka bir aday duyuyoruz.

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde zilletten kurtulacak. İki stratejik hedefimiz var. 1. mevcut belediye başkanlıklarımızın muhafazası ve daha fazlasını elde etme. 2. hedefimiz Cumhur İttifakı'nın ruhuna, doğasına muvafık şekilde hareket edip zillet ittifakının elinde bulunan belediyeleri kurtarmak. Zillet ittifakının elinde olan belediyelerin çok kötü yönetildiğini değerlendiriyoruz, görüyoruz.

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'Diyar diyar Anadolu' temasıyla çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Biz başaracağız. Cumhur İttifakı'nın ruhuna göre hareket edeceğiz. Çalışmalar devam ediyor.

Vatandaşlarımız İstanbul'daki belediye yönetiminden çok şikayetçi. İstanbul'da muhtemel depremden bahsediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bir çalışma içinde. İBB Başkanı'nın olası bir depreme yönelik yapıcı bir tutumuna şahit olan var mı? Bütün deprem uzmanları adeta çığlık çığlığa. İnsanları endişeye düşürmeye gerek yok.