MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız’dan ‘Anayasa’da ilk 4 madde’ mesajı

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Yıldız, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“MHP’nin hazırladığı anayasada keyfi yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur. Milli devleti parçalayan özerklik/federasyon yoktur. Türkçe'den başka bir dile resmiyet kazandırılması yoktur. Türkçe’den başka bir dilde eğitim yoktur. Türk’ün anayasasından ‘Türk’ün adını çıkarma girişimi yoktur. Türk milletinin içinden ayrı bir ‘millet’ inşa etme girişimi yoktur. Terör örgütüyle pazarlık, paralel devlet yapılanmasına yer yoktur.”

Kulislerde, Yıldız’ın açıklamalarının HÜDA PAR’a mı yönelik olduğu tartışması yaşandı. Yıldız, bu iddiaları reddederek açıklamalarının HÜDA PAR’a yanıt olmadığını, MHP’nin çalışmasını görünür kılmak amacıyla yapılığını dile getirdi.