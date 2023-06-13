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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız’dan ‘Anayasa’da ilk 4 madde’ mesajı

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#MHP#Feti Yıldız#Anayasa’Da İlk 4 Maddesi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız’dan ‘Anayasa’da ilk 4 madde’ mesajı
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 07:00

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP’nin hazırladığı 100 maddelik anayasa teklifini hatırlatarak, “MHP’nin hazırladığı anayasada Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur. İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur” dedi.

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Yıldız, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“MHP’nin hazırladığı anayasada keyfi yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur. Milli devleti parçalayan özerklik/federasyon yoktur. Türkçeden başka bir dile resmiyet kazandırılması yoktur. Türkçe’den başka bir dilde eğitim yoktur. Türk’ün anayasasından ‘Türk’ün adını çıkarma girişimi yoktur. Türk milletinin içinden ayrı bir ‘millet’ inşa etme girişimi yoktur. Terör örgütüyle pazarlık, paralel devlet yapılanmasına yer yoktur.”

Kulislerde, Yıldız’ın açıklamalarının HÜDA PAR’a mı yönelik olduğu tartışması yaşandı. Yıldız, bu iddiaları reddederek açıklamalarının HÜDA PAR’a yanıt olmadığını, MHP’nin çalışmasını görünür kılmak amacıyla yapılığını dile getirdi.             

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#MHP#Feti Yıldız#Anayasa’Da İlk 4 Maddesi

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