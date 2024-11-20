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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu: 3 MHP'li vekilin istifası kabul edildi

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#MHP#Semih Yalçın#İstifa
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu: 3 MHPli vekilin istifası kabul edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 20:19

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 milletvekilinin istifasının istendiğini açıkladı. Yalçın, "Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istendi, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir." ifadelerin kullandı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'de istifası istenen 3 milletvekilinin istifa ettiğini açıkladı.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur."

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#MHP#Semih Yalçın#İstifa

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