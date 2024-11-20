MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu: 3 MHP'li vekilin istifası kabul edildi

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'de istifası istenen 3 milletvekilinin istifa ettiğini açıkladı.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur."