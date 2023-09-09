MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Cumhur İttifakı üyesi olarak tutarlı siyaseti devam ettireceğiz

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MHP'li Yalçın, yerel seçim ve kongre sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçilecek, yeni görev alacak veya görevlerini sürdürecek kişilerin; Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin gösterdiği istikameti en iyi şekilde takip edeceğini belirtti. Yalçın, "Partimiz; Cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçimlerde Cumhur İttifakı bağlamında elde edilen başarılı sonuçların, yerel seçimlerde de fazlasıyla alınacağı inancıyla siyasi faaliyetlerini sürdürmektedir. MHP, yerel seçimlere hazırlık aşamasında faaliyetlerini sürdürürken, Cumhur İttifakı'nın bir tarafı olarak sergilediği ilkeli tavırdan taviz vermeyecektir. Cumhur İttifakı'nın kararlı bir üyesi olarak MHP, tutarlı siyasetini yerel seçimlerde de devam ettirecektir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, her partinin kendi adayları ile seçime girmesi çağrısının samimi olmadığını belirten Yalçın, "Daha kısa süre önce uygun önerilere kapıları açık bırakan İP Müdiresi, yarın reddedemeyecekleri teklifler geldiğinde kesinlikle değerlendirecektir. İP'in ikiyüzlü politikaları güven vermekten uzaktır. Sözcüleri, 'Rotamız net, pusulamız millet' diyen; ama sürekli pusulasını şaşırmış bir parti konumunda bulunan İP, halen dalgalı denizde kaptanı olmayan bir gemi gibi çalkalanmaktadır. İP'in, CHP'den başka sığınacağı liman, HDP'den ve millet nezdinde ederi olmayan mikro partilerden başka yanaşacağı iskele yoktur. Şimdiden söyleyelim; Ankara'da olmazsa İstanbul'da İP, yine küçük çıkarlar karşılığında CHP'nin kuyruğuna takılacak veya muhalif particiklere yamanacaktır. İleride görülecektir ki bir tane il, iki tane ilçe belediye başkanlığı için İP'in bütün haysiyeti; muhalefet limanının gümrüğünde ihaleye çıkarılacaktır" açıklamasında bulundu. (DHA)