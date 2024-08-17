MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: Gündemimizde erken seçim yok

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Anadolu Yayıncılar Federasyonunun düzenlediği Anadolu Sohbetleri programına MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir katıldı. Ulusal gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda Özdemir konuşmasında İstikrar vurgusu yaptı.

Özdemir “Türkiye Küresel dünyada buhran ve kaos ortamı varken istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Türkiye kendi iç dinamiklerinde iyi bir yönetim anlayışıyla yoluna devam ederken Küresel dünyada da alternatif yollar inşa etmektedir. Rusya Ukranya arasındaki tahıl krizinde çözüm bulunması noktasında, İsrail Filistin arasındaki atekesin sağlanma çabası Türkiye’nin gücünü göstermektedir.” İfadelerini kullandı.

GÜNDEMİMİZDE ERKEN SEÇİM YOK

Erken seçim sorularına da yanıt veren Özdemir “ Bizim böyle bir gündemimiz yok. Küresel Buhran ortamı varken Türkiye’nin iç dinamiklerini iyi yönetmesi lazım. Türkiye Cumhur İttifakı ile çok kararlı adımlar atıyor” dedi.

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MECLİS’TE YAŞANAN KAVGA

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan olaylara değinen Özdemir, bir gün önce Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın hitabıyla Türkiye sesini dünyaya duyuruyor bir gün sonra mecliste bu çirkin görüntüler oluyor. Bu Türkiye’nin sesini kısma operasyonudur. Türkiye’nin gündeminin bu şekilde zehirlenmesine gerek yoktu” dedi.

GAZETECİLERE YEŞİL PASAPORT

Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gazetecilere yeşil pasaport çıkarılması hususunda basın camiasının yanında olduğunu kaydetti.