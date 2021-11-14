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MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, İzmir'de basın mensuplarıyla buluştu

#İzmir#Mhp#Mevlüt Karakaya
MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, İzmirde basın mensuplarıyla buluştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında, İzmir'de basın mensuplarıyla buluştu.

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Karakaya, Konak'taki Marriott Hotel'de düzenlenen toplantıda, hedeflerinin, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanmak olduğunu söyledi.

Sorunların çözümüne katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Biz ittifakın bir mensubuyuz. Hükümetin çalışmalarıyla ilgili eksikleri varsa ya da onlardan istenen talepler varsa biz bunları iletmek durumundayız. Bu anlamda Hükümetin başarısı sonuç itibariyle ittifakı da etkileyecektir. Biz Hükümetin ortağı değiliz. Bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yok ama biz ittifakız. İttifakın amaç ve çerçevesi başından beri belli, kararlılık da burada çok açık belli. Hükümetin başarılı olması, bizim için Milliyetçi Hareket Partisi açısından baktığımızda son derece önemli. "

Partilerinin, "ittifak ortağı" olduğunu vurgulayan Karakaya, "'Hükümet ortağı değiliz' ifadesi sorumluluktan kaçıyoruz anlamında bir ifade değil. 'Hükümet ortağı değiliz', biz daha objektif bakarız. Söylenenlerde haklılık payı olanlar ya da bizim gördüğümüz yanlışlar varsa bu yanlışları da biz dile getiririz." diye konuştu.

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Türk Konseyinin isminin "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirilmesini değerlendiren Karakaya, teşkilatın ve Aksakallılar Heyeti'nin yüksek istişare heyeti olduğunu, Türk dünyası ve Türk Devletleri Teşkilatı kapsamına girecek birçok konuda fikir alışverişinde bulunacak olmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Teşkilatta birçok konunun istişare edileceğini, gündeme geleceğini belirten Karakaya, "Birbirlerinin dertlerine çare olmaya, ortak menfaat noktalarını tespit etmeye çalışacaklar. Bu anlamda oluşan organizasyon, kurul dahi bu mesajı çok net bir şekilde veriyor." görüşünü paylaştı.

Toplantıda, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, merkez karar yürütme kurulu üyeleri ve İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de yer aldı.

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#İzmir#Mhp#Mevlüt Karakaya

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