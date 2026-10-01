MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan fon soruşturması açıklaması: Kimsenin ünvanına bakılmayacak

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklamalarından satır başları;

"Tüm kamuoyunun gözünün önünde seyrediyoruz. Takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Bu olaya ismi karışan bu olayın içinde olan her kim olursa olsun makamına unvanına akrabalığına bakılmadan yasa gereği yapılacaktır' dedi. Bu bizim için verilmiş Türk halkı için Türk milleti için verilmiş en büyük teminattır. Fon konusu karalama kampanyasına dönüşmemeli. Yolsuzluklara karşı perdelenmesi önüne geçilmesi tavsiyesinde bulundu Genel Başkanımız. Bir kişi şüpheli mahkeme kararı ile kesin suçlu olduğu kanıtlanmadan bana göre siyasi durumu, dini inancı, rengi hiç fark etmez herkes şüphelidir. Yargılamanın sonucunda gerçek açığa çıkacaktır.

Komisyona gerek yok. Bırakalım önce savcılarımız görevini yapsın. Kimin bu olaya karıştığını öğrenmeden komisyon kurulmaya gerek yok.

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"İZLEME KOMİSYONU BİR HAFTA İÇERİSİNDE KURULUR"

Terörsüz Türkiye Yasası yürürlüğe girecek. Önce silah bırakma gerçekleşecek. Bu hafta çerceve yasanın sahada uygulanmasıyla ilgili Mecliste partilerin temsil oranlarına göre milletvekillerinin katılımıyla bir komisyon kurulur. Bu komisyonun görevleri çerceve yasanın 7. maddesinde belli zaten. İzleme, herhangi bir yaptırımı yok, kanun teklifi verebilir, tavsiyelerde bulunabilir. Üye sayısı belki İstihbarat Komisyonu'nda olduğu gibi 17 ya da daha düşük bir sayı olabilir. Bir hafta, 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum. Meclis Başkanımız herhalde bugün, yarın partilere üye bildirimi için yazı gönderir diye düşünüyorum.

İnfaz Yasamızı sil baştan yapmamız gerekiyor. Meclisin gündemi gerçekten yoğun.

Bizim cezaevlerimiz ağzına kadar dolu. Doluluktan dolayı yasa yapılmaz. 435 bin tutuklu sayımız var. Hukuk ve sosyal devlet olarak mahkumunda insan olduğunu düşünerek bir düzenleme yapmak zorundayız. "