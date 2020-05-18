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Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)
Haber Giriş: 18.05.2020 - 11:58,Son Güncelleme:

MHP Domaniç İlçe Başkanı, kalp krizinden yaşamını yitirdi

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MHP Domaniç İlçe Başkanı, kalp krizinden yaşamını yitirdi
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KÜTAHYA’da MHP Domaniç İlçe Başkanı Halil İbrahim Türkmen (61), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Domaniç ilçesinde iki dönemdir MHP İlçe Başkanlığı görevini yürüten Halil İbrahim Türkmen, iftar yemeğinin ardından kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Türkmen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Türkmen’in cenazesinin ilçenin Aksu köyünde toprağa verileceği belirtildi.

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